КНДР заявила, что все меньше хочет исполнять договоренности с США и Сеулом

ООН, 6 авг – РИА Новости. Пхеньян все меньше хочет исполнять договоренности с США и Южной Кореей, заявил официальный представитель МИД КНДР.

В понедельник США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене. По утверждению северокорейского МИД, США расширяют свои враждебные военные действия против КНДР, размещая большое число наступательного военного снаряжения в Южной Корее. Пхеньян утверждает, что США "игнорируют свое обязательство приостановить проведение военных учений", данное на саммитах в Сингапуре и Пханмунджоме.

"Вышеперечисленные факты доказывают, что власти США и Южной Кореи не имеют политической воли для реализации совместных заявлений, в соответствии с которыми они обязались улучшить отношения между КНДР и США и межкорейские отношения", - говорится в заявлении официального представителя МИД КНДР, распространенном постпредством республики при ООН.

Кроме того, по мнению северокорейской стороны, действия США и Южной Кореи свидетельствуют, что Вашингтон и Сеул не изменили свою позицию и продолжают видеть в КНДР врага.

"Складывающаяся ситуация охлаждает наше желание выполнять американо-северокорейские договоренности и межкорейские соглашения, что также влияет на перспективы будущего диалога", - говорится в заявлении.

"Мы уже предупреждали несколько раз, что совместные учения заблокируют прогресс в отношениях КНДР и США, а также в межкорейских отношениях", - заявляет Пхеньян.

В заявлении подчеркивается, что учения "приведут КНДР к пересмотру своих предыдущих шагов".