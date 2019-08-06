Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T02:41Z
https://ria.ru/20190806/1557198719.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150030/26/1500302642_0:0:2500:1406_1036x0_80_0_0_f7bef5b149f41ef965a060edc6af0b3c.jpg
РИА Новости

КНДР заявила, что все меньше хочет исполнять договоренности с США и Сеулом

02:41, 6 августа 2019
2636
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КНДР. Архивное фото
ООН, 6 авг – РИА Новости. Пхеньян все меньше хочет исполнять договоренности с США и Южной Кореей, заявил официальный представитель МИД КНДР.
В понедельник США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене. По утверждению северокорейского МИД, США расширяют свои враждебные военные действия против КНДР, размещая большое число наступательного военного снаряжения в Южной Корее. Пхеньян утверждает, что США "игнорируют свое обязательство приостановить проведение военных учений", данное на саммитах в Сингапуре и Пханмунджоме.
"Вышеперечисленные факты доказывают, что власти США и Южной Кореи не имеют политической воли для реализации совместных заявлений, в соответствии с которыми они обязались улучшить отношения между КНДР и США и межкорейские отношения", - говорится в заявлении официального представителя МИД КНДР, распространенном постпредством республики при ООН.
Испытания ракет в КНДР
Вчера, 00:33
В Южной Корее заявили, что КНДР произвела пуск двух "неопознанных снарядов"
Кроме того, по мнению северокорейской стороны, действия США и Южной Кореи свидетельствуют, что Вашингтон и Сеул не изменили свою позицию и продолжают видеть в КНДР врага.
"Складывающаяся ситуация охлаждает наше желание выполнять американо-северокорейские договоренности и межкорейские соглашения, что также влияет на перспективы будущего диалога", - говорится в заявлении.
"Мы уже предупреждали несколько раз, что совместные учения заблокируют прогресс в отношениях КНДР и США, а также в межкорейских отношениях", - заявляет Пхеньян.
В заявлении подчеркивается, что учения "приведут КНДР к пересмотру своих предыдущих шагов".
"Мы не изменили нашу позицию о необходимости решать проблемы посредством диалога. Но динамика диалога будет более незаметной, пока продолжаются враждебные военные действия", - отмечается в заявлении.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет
3 августа, 01:41
СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
7110021
Обсудить 1
Южная КореяКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Испытания ракет в КНДР
Северокорейские снаряды не достигли эксклюзивной экономической зоны Японии
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Лента
новостей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Китайские юани
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая прокомментировал новые пуски ракет в КНДР
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola
В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за гей-пропаганды
Белый медведь
Белые медведи на Чукотке вышли к людям с "опозданием" на месяц
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии ответили на заявления МИД России о вмешательстве
Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленую книгу Каддафи
Как мы дрались за Рас-эль-Ануф и свободную Ливию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния