В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за сильных дождей

"Объявлен режим ЧС в Тенькинском и Сусуманском округах. В городе Сусумане поднятие реки на 500 сантиметров при опасном явлении 470. В настоящее время водозабор в микрорайоне Берелех в Сусумане отключен, он питает 24 человека. В Ягоднинском городском округе на трассе Колыма произошел размыв автомобильной дороги на 1562 километре. В настоящее время доставлена труба водозаборная, установлена. Проводится работа по восстановлению дорожного полотна… По Тенькинскому городском округу затруднено движение на Тенькинской трассе Палатка-Кулу-Нексикан. Работает оперативная группа главного управления в данном районе, а также оперативная группа министерства дорожного хозяйства правительства Магаданской области. Принимаются меры по восстановлению и минимизации последствий", - рассказал собеседник агентства.