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РИА Новости

В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за сильных дождей

02:37, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Юрий ЛашовЛивень
Ливень
© РИА Новости / Юрий Лашов
Ливень. Архивное фото
МАГАДАН, 6 авг - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти двух округов Магаданской области Тенькинского и Сусуманского во вторник объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС России по Магаданской области Любомир Муха.
Дорожники в понедельник закрыли для проезда всех видов транспорта федеральную трассу "Колыма" на 1562-м километре – за поселком Дебин и региональную дорогу Палатка-Кулу-Нексикан - с 304-го по 473-й километры, ее размыло дождями сразу на нескольких участках.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных дождях на Колыме. Они порекомендовали властям и дорожникам готовиться к возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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"Объявлен режим ЧС в Тенькинском и Сусуманском округах. В городе Сусумане поднятие реки на 500 сантиметров при опасном явлении 470. В настоящее время водозабор в микрорайоне Берелех в Сусумане отключен, он питает 24 человека. В Ягоднинском городском округе на трассе Колыма произошел размыв автомобильной дороги на 1562 километре. В настоящее время доставлена труба водозаборная, установлена. Проводится работа по восстановлению дорожного полотна… По Тенькинскому городском округу затруднено движение на Тенькинской трассе Палатка-Кулу-Нексикан. Работает оперативная группа главного управления в данном районе, а также оперативная группа министерства дорожного хозяйства правительства Магаданской области. Принимаются меры по восстановлению и минимизации последствий", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас существует угроза поднятия уровня воды в ручье Холодный на трассе Магадан-Балаганное-Талон. На место выехала оперативная группа спасателей.
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