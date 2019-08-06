Зону риска после взрыва боеприпасов в Ачинске перекрыли для горожан

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Зона риска после взрывов армейского склада боеприпасов в Ачинске Красноярского края закрыта для горожан, сообщил глава города Илай Ахметов.
"Городская администрация информирует граждан, что сегодня, 6 августа, до 14.00 (10.00 мск) запрещено возвращаться в зону риска. В районах Ачинска, относящихся к опасной зоне, работают патрули полиции, Нацгвардии и МЧС", - сообщается на сайте администрации Ачинска со ссылкой на слова Ахметова.
Он добавил, что о возможности возращения людей администрация сообщит сразу, как будет гарантирована безопасность.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошли пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень и некоторых микрорайонов Ачинска.