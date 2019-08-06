Зону риска после взрыва боеприпасов в Ачинске перекрыли для горожан

Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Зона риска после взрывов армейского склада боеприпасов в Ачинске Красноярского края закрыта для горожан, сообщил глава города Илай Ахметов.

"Городская администрация информирует граждан, что сегодня, 6 августа, до 14.00 (10.00 мск) запрещено возвращаться в зону риска. В районах Ачинска, относящихся к опасной зоне, работают патрули полиции, Нацгвардии и МЧС", - сообщается на сайте администрации Ачинска со ссылкой на слова Ахметова.

Он добавил, что о возможности возращения людей администрация сообщит сразу, как будет гарантирована безопасность.