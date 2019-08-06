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РИА Новости

В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после новых пусков в КНДР

02:27, 6 августа 2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Сейсмологи не зафиксировали сейсмособытий в районе Японского моря после предполагаемых новых пусков ракет в КНДР, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.
Южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск "неопознанных снарядов". Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега.
"Сейсмособытий в Японском море не зафиксировано", - сказал он.
Согласно данным Примгидромета, радиационный фон в регионе во вторник не превышен - 11-12 мкР/ч при максимально допустимой норме в 30.
Ранее в информационно-обрабатывающем центре сообщали, что когда Северная Корея несколько раз испытывала ядерное оружие в 2017 году, эти случаи отображались на экранах службы.
Южнокорейские военные ранее сообщали, что КНДР в ночь на 2 августа произвела третьи в течение недели пуски "неопознанных снарядов". Оба снаряда пролетели около 220 километров, достигнув максимальной высоты в 25 километров. Военные Южной Кореи и США полагают, что КНДР могла испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа.
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