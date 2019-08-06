СМИ: в США задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Полиция задержала жителя Флориды за угрозы применить огнестрельное оружие в супермаркете Walmart на фоне стрельбы в магазине этой сети в Эль-Пасо, штат Техас, где погибли 22 человека, сообщает телеканал Полиция задержала жителя Флориды за угрозы применить огнестрельное оружие в супермаркете Walmart на фоне стрельбы в магазине этой сети в Эль-Пасо, штат Техас, где погибли 22 человека, сообщает телеканал WESH

Мужчину обвинили в том, что днем в воскресенье он позвонил в магазин неподалеку от города Тампа и сообщил сотрудникам, что готовится устроить там стрельбу. Из супермаркета эвакуировали более тысячи человек. Полиция отследила звонок и вечером задержала 31-летнего Уэена Ли Паджетта. Оружие в его доме не обнаружили.

По данным издания Washington Excaminer, мужчина признался полиции, что "был заинтригован" инцидентами со стрельбой в минувшие выходные.

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль-Пасо на границе с Мексикой. В результате были убиты 22 человека, более 20 получили ранения. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме.