Из Ачинска эвакуировали почти четыре тысячи человек

КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Почти четыре тысячи человек эвакуированы из опасных районов Ачинска, вблизи которого в понедельник вечером загорелся и взорвался склад боеприпасов, сообщили РИА Новости в мэрии города.

"По данным на 4.00 местного времени (00.00 мск) эвакуировано 3928 человек. Это всё - жители Ачинска", - сказал собеседник агентства.

По данным сайта администрации Ачинска, население города составляет 106 тысяч человек.

По данным мэрии города, в Ачинске развернуто десять пунктов временного размещения на четыре тысячи человек в трех школах и семи детсадах. Почти полторы тысячи человек будет эвакуировано в Красноярск. Первая электричка с более чем 250 пассажирами прибыла в краевой центр. В городе Назарово развернуто 11 пунктов временного размещения на чуть более тысячи человек. Также люди размещены в нескольких селах района.