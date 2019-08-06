Эвакуированные жители Ачинска прибыли в Красноярск

Эвакуированные прибыли на специально выделенной электричке, их перевезли в общежития Красноярска на автобусах. На вокзале их встречали представители мэрии города. В краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что на электричке прибыли более 250 человек, второй состав со 180 пассажирами прибудет позже. В ведомстве сообщили, что людей разместят в общежитиях, частично - у родственников.