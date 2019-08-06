Эвакуированные жители Ачинска прибыли в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Эвакуированные из-за взрывов армейского склада боеприпасов жители Ачинска прибыли в Красноярск, сообщает корреспондент РИА Новости с вокзала Красноярска.
Эвакуированные прибыли на специально выделенной электричке, их перевезли в общежития Красноярска на автобусах. На вокзале их встречали представители мэрии города. В краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что на электричке прибыли более 250 человек, второй состав со 180 пассажирами прибудет позже. В ведомстве сообщили, что людей разместят в общежитиях, частично - у родственников.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень и некоторых микрорайонов Ачинска.