Пострадавшим от взрыва жителям Ачинска предоставят материальную помощь

По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, МЧС подготовило пункты временного размещения на 16,5 тысячи человек.

"Совместно с ГУ МЧС России по Красноярскому краю и агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края обеспечить необходимое оснащение пунктов временного размещения для эвакуированных граждан, включая обеспечение питания и медицинской помощи. Предоставление адресной материальной помощи пострадавшим гражданам", - цитирует сайт администрации города поручения губернатора.

Также Усс поручил региональному главку МВД организовать охрану имущества людей в зоне работ и обеспечить безопасность дорожного движения по федеральной автодороге Р-255 от Ачинска до Красноярска. Кроме того, краевому минздраву поручено организовать медицинское обеспечение в зоне ЧС и в местах размещения эвакуированных. Министерство социальной политики Красноярского края организует психологическую помощь и социальную поддержку пострадавшим.