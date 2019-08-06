КНДР сохраняет доступ к международной финансовой системе, заявили в ООН

ООН, 6 авг – РИА Новости. КНДР продолжает сохранять доступ к международной финансовой системе, следует из доклада, который независимые эксперты представили комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

Как отмечается в кратком изложении доклада, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, "сохраняющиеся недостатки в применении государствами-членами финансовых санкций" в сочетании с действиями КНДР "позволили стране продолжать сохранять доступ к международной финансовой системе".

Отмечается, что финансовые учреждения КНДР, включая уполномоченные банки, имеют более 30 зарубежных представителей, контролирующих счета и содействующих операциям, в том числе для переводов угля и нефти.