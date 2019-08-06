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РИА Новости

КНДР сохраняет доступ к международной финансовой системе, заявили в ООН

01:25, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
ООН, 6 авг – РИА Новости. КНДР продолжает сохранять доступ к международной финансовой системе, следует из доклада, который независимые эксперты представили комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.
Как отмечается в кратком изложении доклада, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, "сохраняющиеся недостатки в применении государствами-членами финансовых санкций" в сочетании с действиями КНДР "позволили стране продолжать сохранять доступ к международной финансовой системе".
Отмечается, что финансовые учреждения КНДР, включая уполномоченные банки, имеют более 30 зарубежных представителей, контролирующих счета и содействующих операциям, в том числе для переводов угля и нефти.
Северная Корея находится под санкциями СБ ООН и ряда отдельных стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР провозгласила путь на развитие экономики и дипломатию, ядерное оружие и ракеты больше не испытывала, но санкции никто пока не снял. Это парализует внешнеэкономические связи КНДР и межкорейские проекты.
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