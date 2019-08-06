Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Китайские компании временно приостановили закупки американской сельхозпродукции, Китайские компании временно приостановили закупки американской сельхозпродукции, сообщает Министерство коммерции КНР.

Эти меры стали ответом на решение Вашингтона установить с 1 сентября десятипроцентные пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

Кроме того, комитет по тарифам Госсовета КНР рассматривает возможность повышения ввозных пошлин на американскую сельхозпродукцию, сделки на поставки которой были заключены после 3 августа.

США, в свою очередь, признали Китай страной, манипулирующей валютой, и заявили, что будут работать с МВФ, чтобы устранить "несправедливое преимущество", полученное Пекином за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года.