Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Китайские компании временно приостановили закупки американской сельхозпродукции, сообщает Министерство коммерции КНР.
Эти меры стали ответом на решение Вашингтона установить с 1 сентября десятипроцентные пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов.
Кроме того, комитет по тарифам Госсовета КНР рассматривает возможность повышения ввозных пошлин на американскую сельхозпродукцию, сделки на поставки которой были заключены после 3 августа.
США, в свою очередь, признали Китай страной, манипулирующей валютой, и заявили, что будут работать с МВФ, чтобы устранить "несправедливое преимущество", полученное Пекином за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года.
23 июля, 08:00Китаю никто не нужен, он нужен всем
Очередная эскалация в конфликте США и Китая произошла по итогам 12-го раунда двусторонних торговых переговоров, на которых сторонам так и не удалось достичь прогресса в урегулировании торговой войны. После предыдущего раунда консультаций, состоявшихся в мае и также оказавшихся провальными, стороны приняли решение ввести взаимные торговые пошлины: США — на китайский импорт на 200 миллиардов долларов, Китай — на американские товары на 60 миллиардов.