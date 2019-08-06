ГП сможет запрашивать данные о счетах чиновников в зарубежных банках

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура через Банк России сможет запрашивать сведения о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом, соответствующий закон вступил в силу во вторник.

Президент России Владимир Путин в феврале подписал закон, позволяющий Генпрокуратуре запрашивать Центральный банк для дальнейшего получения информации от иностранных банков о вкладах россиян, которым запрещено их иметь.

В законе указывается, что при проведении антикоррупционных проверок Генеральная прокуратура РФ будет сотрудничать с органами иностранных государств.

По просьбе прокуратуры ЦБ РФ будет запрашивать у иностранных центробанков и финансовых регуляторов данные о наличии за границей финансовых активов лиц, которым российское законодательство запрещает владеть такими активами.