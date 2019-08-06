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РИА Новости

ГП сможет запрашивать данные о счетах чиновников в зарубежных банках

01:43, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура через Банк России сможет запрашивать сведения о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом, соответствующий закон вступил в силу во вторник.
Президент России Владимир Путин в феврале подписал закон, позволяющий Генпрокуратуре запрашивать Центральный банк для дальнейшего получения информации от иностранных банков о вкладах россиян, которым запрещено их иметь.
В законе указывается, что при проведении антикоррупционных проверок Генеральная прокуратура РФ будет сотрудничать с органами иностранных государств.
По просьбе прокуратуры ЦБ РФ будет запрашивать у иностранных центробанков и финансовых регуляторов данные о наличии за границей финансовых активов лиц, которым российское законодательство запрещает владеть такими активами.
В настоящее время законодательством установлен запрет для высокопоставленных чиновников, госслужащих, депутатов и сенаторов открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами зарубежных компаний.
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