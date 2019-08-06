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РИА Новости

США следят за ситуацией в Джамму и Кашмире

01:05
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© AP Photo / Mukhtar KhanСолдат индийской армии во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир
Солдат индийской армии во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир
© AP Photo / Mukhtar Khan
Солдат индийской армии во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. США пристально следят за ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир и призывают стороны к поддержанию мира после того, как власти Индии решили отменить его особый статус, заявила во вторник РИА Новости официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Мы пристально следим за событиями в штате Джамму и Кашмир. Мы приняли к сведению объявление Индии о пересмотре конституционного статуса Джамму и Кашмира и планах Индии разделить штат на две союзные территории… Мы призываем все стороны сохранять мир и стабильность вдоль линии контроля", - сказала она
Она отметила, что в Вашингтоне обратили внимание на то, что Индия считает этот вопрос сугубо внутренним делом, и выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о задержаниях. В этой связи Ортагус призвала уважать личные права граждан.
Индийские военные в штате Джамму и Кашмир
Вчера, 22:53
МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира
Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. Соответствующий законопроект был представлен в парламент. В Пакистане полагают, что действия Нью-Дели нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, намерены обратиться в Международный суд ООН и предпринять другие дипломатические шаги в связи с решением властей Индии.
Представитель МИД Пакистана выразил "решительный протест заявлениям и действиям правительства Индии в отношении оккупированного Джамму и Кашмира".
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Вчера, 17:32
Верхняя палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса Кашмира
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Джамму и КашмирИндияСШАВ мире
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