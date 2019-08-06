США следят за ситуацией в Джамму и Кашмире

Солдат индийской армии во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир

Солдат индийской армии во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир

© AP Photo / Mukhtar Khan Солдат индийской армии во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. США пристально следят за ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир и призывают стороны к поддержанию мира после того, как власти Индии решили отменить его особый статус, заявила во вторник РИА Новости официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Мы пристально следим за событиями в штате Джамму и Кашмир. Мы приняли к сведению объявление Индии о пересмотре конституционного статуса Джамму и Кашмира и планах Индии разделить штат на две союзные территории… Мы призываем все стороны сохранять мир и стабильность вдоль линии контроля", - сказала она

Она отметила, что в Вашингтоне обратили внимание на то, что Индия считает этот вопрос сугубо внутренним делом, и выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о задержаниях. В этой связи Ортагус призвала уважать личные права граждан.

Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. Соответствующий законопроект был представлен в парламент. В Пакистане полагают, что действия Нью-Дели нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, намерены обратиться в Международный суд ООН и предпринять другие дипломатические шаги в связи с решением властей Индии.

Представитель МИД Пакистана выразил "решительный протест заявлениям и действиям правительства Индии в отношении оккупированного Джамму и Кашмира".