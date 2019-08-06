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РИА Новости

Путин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД

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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Выход США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привел к тому, что оказались перечеркнутыми многолетние усилия, направленные на снижение вероятности военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
По его словам, США пошли на это вместо "вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности".
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Эксперт предположил, как может развиваться ситуация после распада ДРСМДЗамглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал США "могильщиками" ДРСМД. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik изложил свое мнение о перспективах дальнейшего развития ситуации в сфере контроля над вооружениями.
Глава государства подчеркнул, что Россия после выхода США из соглашения не может игнорировать сложившуюся ситуацию и довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и его союзников.
Путин добавил, что Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры по вопросу обеспечении стратегической стабильности и безопасности. "Мы к этому готовы", — заявил он.
После выхода из договора, как отметил президент, США могут возобновить ничем не сдерживаемую гонку вооружений.
"И чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу", — подчеркнул Путин.
Президент считает, что действия Вашингтона сильнейшим образом осложнили ситуацию в мире, и после выхода США из договора появились фундаментальные риски для всех.
Действия американцев, по словам Путина, неизбежно приведут к девальвации, к расшатыванию всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия.
При этом Путин подчеркнул, что Россия, несмотря на выход США из договора, рассчитывает на здравый смысл, на чувство ответственности Вашингтона и их союзников.
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Ответ России

Касаясь ответа на односторонний выход США из договора, президент рассказал, что разработка, производство и размещение российских ракет наземного базирования будут носить ответный и зеркальный характер.
Глава государства напомнил, что Москва не отказывается от односторонних обязательств по соблюдению договора. Так, Россия не станет размещать ракеты средней и меньшей дальности там, где аналогичных американских ракет нет.
Также Путин дал поручение Министерству обороны, МИД и СВР тщательно следить за американскими шагами по разработке, производству и размещению РСМД.
Если Россия получит достоверную информацию о начале производства в США соответствующих систем, то сразу же приступит к полноформатной разработке аналогичных ракет. Для этого, по его словам, потребуется время.
Путин заверил, что реальные угрозы, которые возникнут в связи с выходом США из договора, будут надежно парироваться ракетами воздушного базирования — такими, как "Х-101" и "Кинжал", морского базирования — "Калибр", а также перспективными комплексами, в том числе гиперзвуковые системы типа "Циркон".
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Совещание Совбеза

Ранее Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России, основной темой которого стал односторонний выход США из ДРСМД.
В нем приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

Договоры ДРСМД и СНВ-3

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие второго августа по инициативе США. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва отвергает все обвинения.
В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия документа. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. Обвинения США в нарушении ДРСМД, по его словам, голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие документа истекает в феврале 2021 года, и пока администрация США не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, так как имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение с участием России, Китая и США. В Пекине эту идею отвергли.
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАБезопасностьВ мире
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