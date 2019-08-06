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РИА Новости

В Ачинске приостановят маршруты общественного транспорта в зоне риска

01:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Общественный транспорт не будет ходить на потенциально опасной территории в Ачинске, недалеко от которого горит склад Минобороны, сообщил глава города Илай Ахметов.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, МЧС подготовило пункты временного размещения на 16,5 тысячи человек.
"Для обеспечения безопасности жителей Ачинска утром шестого августа будет временно приостановлено движение маршрутных автобусов и трамваев в зоне возможного риска. Ограничение будет действовать до особого распоряжения, когда будет снята угроза безопасности", - цитирует сайт администрации Ачинска слова Ахметова.
Добавляется, что в администрации Ачинска действует телефон "горячей линии", по которому все желающие могут получить консультации по вопросам перевозки, размещения, питания и эвакуации.
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