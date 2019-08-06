В Ачинске приостановят маршруты общественного транспорта в зоне риска

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Общественный транспорт не будет ходить на потенциально опасной территории в Ачинске, недалеко от которого горит склад Минобороны, сообщил глава города Илай Ахметов.

По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, МЧС подготовило пункты временного размещения на 16,5 тысячи человек.

"Для обеспечения безопасности жителей Ачинска утром шестого августа будет временно приостановлено движение маршрутных автобусов и трамваев в зоне возможного риска. Ограничение будет действовать до особого распоряжения, когда будет снята угроза безопасности", - цитирует сайт администрации Ачинска слова Ахметова.