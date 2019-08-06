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РИА Новости

В Южной Корее заявили, что КНДР произвела пуск двух "неопознанных снарядов"

00:33
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© REUTERS / KCNAИспытания ракет в КНДР
Испытания ракет в КНДР
© REUTERS / KCNA
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Южнокорейские военные заявили, что КНДР четвертый раз за две недели произвела пуск "неопознанных снарядов", передает Ренхап.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски двух снарядов были произведены из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега, во вторник рано утром (в ночь на вторник мск).
"Наши военные отслеживают ситуацию в случае дополнительных пусков и находятся в состоянии готовности", - заявили в комитете.
Южнокорейские военные ранее сообщали, что КНДР в ночь на второе августа произвела третьи в течение недели пуски "неопознанных снарядов". Оба снаряда пролетели около 220 километров, достигнув максимальной высоты в 25 километров.
Военные Южной Кореи и США полагают, что КНДР могла испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа.
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