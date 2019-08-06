Глава СПЧ надеется, что Шестуну дадут увидеться с женой

"Я сегодня снова был в СИЗО-1, навещал Шестуна, который уже 56-й день держит голодовку. К сожалению, наши уговоры и наши советы согласиться на госпитализацию в одну из городских клиник на него не подействовали. Я с ним встречался уже восьмой раз, и мне несколько раз удавалось выводить его из голодовки, но на этот раз у меня ничего не получается. Мы считаем очень важным дать возможность ему повидаться с женой, может быть, она сможет на него как-то подействовать", - сказал он РИА Новости.