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РИА Новости

Глава СПЧ надеется, что Шестуну дадут увидеться с женой

00:18
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© РИА Новости / Александр ВильфБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что арестованному экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, который продолжает голодовку, дадут увидеться с женой.
"Я сегодня снова был в СИЗО-1, навещал Шестуна, который уже 56-й день держит голодовку. К сожалению, наши уговоры и наши советы согласиться на госпитализацию в одну из городских клиник на него не подействовали. Я с ним встречался уже восьмой раз, и мне несколько раз удавалось выводить его из голодовки, но на этот раз у меня ничего не получается. Мы считаем очень важным дать возможность ему повидаться с женой, может быть, она сможет на него как-то подействовать", - сказал он РИА Новости.
По словам Федотова, с согласия Шестуна он ознакомился с его медицинскими документами: только за последние сутки арестованный потерял больше 700 граммов веса, у него низкий сахар и низкое давление.
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"Сегодня был врачебный консилиум в больнице, в СИЗО-1, где он и находится. Потом у него побывал священник, с которым он познакомился в Бутырской тюрьме, в СИЗО-2. Потом я к нему приехал, причем я приехал не один, вместе со мной был один из крупнейших российских психотерапевтов Виктор Макаров, который тоже с ним провел довольно длительную беседу", - пояснил правозащитник.
"Мы надеемся, что, может быть, удастся завтра еще раз с ним поговорить, убедить его в том, что нужно хотя бы ослабить свою сухую голодовку", - заключил он.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Шестун, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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Александр ШестунСПЧМихаил ФедотовРоссияОбщество
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