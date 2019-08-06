Вступил в силу закон, ужесточающий наказание водителям за непропуск скорой

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков вступают в силу в России во вторник.

Ранее за отказ пропустить машину скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом был предусмотрен штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев, теперь штраф увеличивается до пяти тысяч рублей, а срок лишения нарушителей водительских прав – от трех месяцев до года.

Также в Уголовный кодекс вносится норма, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тысяч рублей. Если такие же действия повлекли смерть пациента, они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет.

Штраф от четырех до пяти тысяч рублей будет применен в случаях, когда препятствование работе медиков не сказалось на здоровье пациента.

Президент России Владимир Путин подписал законы 26 июля. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях были разработаны вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и главой комитета ГД по охране здоровья Дмитрием Морозовым (оба ЕР) при участии министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Предложения поддержали Верховный суд и федеральное правительство, в апреле 2017 года их внесли в нижнюю палату парламента.