Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T00:16Z
https://ria.ru/20190806/1557197629.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

Вступил в силу закон, ужесточающий наказание водителям за непропуск скорой

00:16
1073
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков вступают в силу в России во вторник.
Ранее за отказ пропустить машину скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом был предусмотрен штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев, теперь штраф увеличивается до пяти тысяч рублей, а срок лишения нарушителей водительских прав – от трех месяцев до года.
Также в Уголовный кодекс вносится норма, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тысяч рублей. Если такие же действия повлекли смерть пациента, они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет.
Автомобиль скорой медицинской помощи
17 июля, 16:57
Эксперты считают ужесточение наказания за непропуск скорой несправедливым
Штраф от четырех до пяти тысяч рублей будет применен в случаях, когда препятствование работе медиков не сказалось на здоровье пациента.
Президент России Владимир Путин подписал законы 26 июля. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях были разработаны вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и главой комитета ГД по охране здоровья Дмитрием Морозовым (оба ЕР) при участии министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Предложения поддержали Верховный суд и федеральное правительство, в апреле 2017 года их внесли в нижнюю палату парламента.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в середине июля отмечал, что законопроекты были разработаны депутатами после нескольких резонансных и трагических случаев, один из которых привел к гибели человека, находящегося в машине скорой помощи, которую отказался пропустить "лихач" на дороге.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
23 июля, 16:15
До года пешком. Совфед ужесточил наказание за непропуск “скорой помощи”
1901001
Обсудить 1
РоссияОбщество
Рекомендуем
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Два электропоезда с эвакуированными жителями Ачинска выехали в Красноярск
РИА
Новости
Банковские карты
Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей
Сотрудник ГИБДД
СМИ: сестра Эвелины Бледанс вновь стала фигурантом уголовного дела
Президент США Дональд Трамп
Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
Лента
новостей
Доллар - Юань
США включили Китай в число манипуляторов валютным курсом
Испытания ракет в КНДР
В Южной Корее заявили, что КНДР произвела пуск двух "неопознанных снарядов"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
В больнице
Парализованная женщина шесть дней выживала в жару без еды в запертой машине
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками
Солдат индийской армии во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир
США следят за ситуацией в Джамму и Кашмире
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
В ООН оценили пуски баллистических ракет в КНДР в мае и июле
Здание ЦИК Украины
ЦИК Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты выборов
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola
В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за гей-пропаганды
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Экс-дипломаты в США назвали новые антироссийские санкции незначительными
Музыкальный руководитель вокально-инструментального ансамбля Пламя Сергей Березин во время репетиции
Умер автор песни "Снег кружится" Сергей Березин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях в США
01:05США следят за ситуацией в Джамму и Кашмире
01:03НАТО считают своей заслугой условия для мирных переговоров в Афганистане
01:00В Ачинске приостановят маршруты общественного транспорта в зоне риска
00:58США включили Китай в число манипуляторов валютным курсом
00:57Певец Khalid направит сборы от концерта семьям жертв стрельбы в Техасе
00:50Два электропоезда с эвакуированными жителями Ачинска выехали в Красноярск
00:37СМИ: сестра Эвелины Бледанс вновь стала фигурантом уголовного дела
00:33В Южной Корее заявили, что КНДР произвела пуск двух "неопознанных снарядов"
00:26Экс-дипломаты в США назвали новые антироссийские санкции незначительными
00:22Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
00:18Глава СПЧ надеется, что Шестуну дадут увидеться с женой
00:16Вступил в силу закон, ужесточающий наказание водителям за непропуск скорой
00:11В ООН оценили пуски баллистических ракет в КНДР в мае и июле
23:36Мединский выразил соболезнования родным и близким композитора Березина
23:33Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
23:20ЦИК Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты выборов
23:08В Подмосковье после звонка о минировании эвакуировали "Мегу"
23:00Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей
22:57Парализованная женщина шесть дней выживала в жару без еды в запертой машине
Лента новостейМолния