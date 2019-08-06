Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T07:15Z
https://ria.ru/20190806/1557195080.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150850/61/1508506145_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_39377f264f057c2701caff7b19a9cea5.jpg
РИА Новости

Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы

08:00, 6 августа 2019
65125
© REUTERS / Thomas PeterПредседатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пекин опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар — десятилетнего минимума, продемонстрировав готовность противостоять новым пошлинам Вашингтона в торговой войне. Что это даст и какие еще есть у китайцев инструменты, чтобы охладить пыл Трампа, — в материале РИА Новости.

Рекордное ослабление

Торговая война, казалось, была в шаге от завершения — Пекин и Вашингтон возобновили переговоры. Но и месяца не прошло, как в первый день августа Трамп сделал неожиданное заявление: c 1 сентября он введет пошлины в размере десяти процентов на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. То есть фактически на весь оставшийся китайский импорт. Причиной президент назвал невыполнение Китаем обещаний об увеличении закупок американской сельхозпродукции. Эта новость обрушила финансовые рынки по всему миру. Инвесторы получили сигнал: война переходит в острую фазу. Обвалились азиатские площадки, просели американские индексы, нефть упала на семь процентов. Досталось и российскому рублю, спикировавшему к двухмесячным минимумам.

Реакция Китая последовала незамедлительно. В понедельник, 5 августа, на открытии торгов юань подешевел до минимума с 2008 года. Это произошло после того, как Народный банк Китая установил средний обменный курс в размере 6,9225 юаня за доллар.

Трамп, давно озабоченный тем, что Китай "намеренно занижает курс юаня", делая экспорт дешевле и увеличивая торговый дисбаланс с США, пришел в ярость и разразился серией твитов.
"Китай опустил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это серьезное нарушение, которое со временем сильно ослабит Китай!" — написал президент.
"Китай намерен продолжать получать сотни миллиардов долларов, которые они забирают из США путем нечестной торговой практики и манипулирования валютой. Это нужно было остановить много лет назад!", — возмутился Трамп.
Как отмечает Bloomberg, ослабление национальной валюты — явный признак того, что Пекин занял "жесткую позицию".
Президент США Дональд Трамп
5 августа, 15:43
Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом

Фермерам придется подождать

Причем "валютным" ударом Пекин не ограничился. Как только Трамп объявил о пошлинах, правительство КНР запретило государственным компаниям приобретать американскую сельхозпродукцию. Для аграрного сектора США, переживающего сильнейший спад за тридцать лет, это более чем неприятное известие. Фермеры разоряются, так как большинство угодили в самую глубокую долговую яму со временен аграрного кризиса 1980-х. Многие работают в убыток, без всяких шансов расплатиться с долгами в этом сезоне. По данным Минсельхоза, долги аграриев достигли 409 миллиардов долларов — за год увеличились на 24 миллиарда.
Развязанная Трампом торговая война с Китаем резко обострила ситуацию. От ответных заградительных пошлин на аграрную продукцию особенно пострадали производители соевых бобов и кукурузы, десятилетиями отправлявшие урожай на китайский рынок. В частности, практически прекратились поставки сои. Затаив дыхание, аграрии следили за противостоянием с китайцами, в котором наметилось хрупкое перемирие.
Последствия наводнения в штате Небраска, США
2 апреля, 08:00
"Для нас все кончено": Американским фермерам больше нечего продавать
Окончание торговой войны означало бы возвращение американской сои, кукурузы, свинины, молочной продукции на бескрайний рынок КНР. А значит — долгожданный доход и фактически единственный шанс для большинства фермеров погасить долги. Теперь эти надежды вновь придется отложить до лучших времен.
По информации Bloomberg, китайские госкомпании уже прекратили закупку продукции и ждут, как будут продвигаться торговые переговоры.

"Китай отказывается от более мягкой дипломатической стратегии и больше не хочет быть для Трампа боксерской грушей. Угрозы новых пошлин лишь ухудшают положение и ведут к полномасштабной торговой войне", — констатировали экономисты Maybank Kim Eng Research Pte.

Все зависит от "сезона"

Более слабый юань делает китайские товары дешевле для американских покупателей, что помогает компенсировать эффект от заградительных пошлин. Впрочем, как считают экономисты, ослаблять национальную валюту китайский ЦБ будет осторожно и вряд ли пойдет на более сильную девальвацию.
Российские рубли
5 августа, 08:00
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
"КНР совсем ни к чему отток капитала, что, в свою очередь, грозит дальнейшим обесцениванием валюты, а потому Пекин вряд ли допустит слишком резкое падение юаня и потенциально дестабилизирующую распродажу", — указывают аналитики Standard Chartered.
Но у Пекина определенно есть пространство для маневра: Китай экспортирует в США гораздо больше, чем импортирует. В течение всего полуторагодичного торгового конфликта власти старались избегать резкого ослабления юаня. Теперь же регулятор дал понять: действия Трампа не останутся без ответа.
"Ослабление валюты произошло из-за последствий односторонних торговых протекционистских мер и ожиданий относительно пошлин против Китая", — говорится в заявлении Народного банка КНР. Но, как пояснил китайский регулятор, "такое падение юаня — совсем не необратимое событие. Скорее, это похоже на уровень воды в водохранилище, который поднимается и опускается в зависимости от сезона".
9036519131718
Обсудить 13
юаньторговая войнаКитайСШАЭкономика
Популярные комментарии
Молодец Трамп, за 2 года сделал больше, чем Штирлиц за 5
6 августа, 08:39
Сергей С.
82304005
Так и надо полосатым.
6 августа, 08:31
ТЧТатьяна Чувилова
8683005
Рекомендуем
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
РИА
Новости
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Лента
новостей
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Названа причина смерти Аллы Вербер
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российские рубли
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Последствия ливня в Димитровграде
В Ульяновской области сильный ливень повалил деревья и подтопил дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния