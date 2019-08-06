Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пекин опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар — десятилетнего минимума, продемонстрировав готовность противостоять новым пошлинам Вашингтона в торговой войне. Что это даст и какие еще есть у китайцев инструменты, чтобы охладить пыл Трампа, — в материале РИА Новости.

Рекордное ослабление

Торговая война, казалось, была в шаге от завершения — Пекин и Вашингтон возобновили переговоры. Но и месяца не прошло, как в первый день августа Трамп сделал неожиданное заявление: c 1 сентября он введет пошлины в размере десяти процентов на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. То есть фактически на весь оставшийся китайский импорт. Причиной президент назвал невыполнение Китаем обещаний об увеличении закупок американской сельхозпродукции. Эта новость обрушила финансовые рынки по всему миру. Инвесторы получили сигнал: война переходит в острую фазу. Обвалились азиатские площадки, просели американские индексы, нефть упала на семь процентов. Досталось и российскому рублю, спикировавшему к двухмесячным минимумам.

Реакция Китая последовала незамедлительно. В понедельник, 5 августа, на открытии торгов юань подешевел до минимума с 2008 года. Это произошло после того, как Народный банк Китая установил средний обменный курс в размере 6,9225 юаня за доллар.

Трамп, давно озабоченный тем, что Китай "намеренно занижает курс юаня", делая экспорт дешевле и увеличивая торговый дисбаланс с США, пришел в ярость и разразился серией твитов.

"Китай опустил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это серьезное нарушение, которое со временем сильно ослабит Китай!" — написал президент.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

"Китай намерен продолжать получать сотни миллиардов долларов, которые они забирают из США путем нечестной торговой практики и манипулирования валютой. Это нужно было остановить много лет назад!", — возмутился Трамп.

Как отмечает Bloomberg, ослабление национальной валюты — явный признак того, что Пекин занял "жесткую позицию".

Фермерам придется подождать

Причем "валютным" ударом Пекин не ограничился. Как только Трамп объявил о пошлинах, правительство КНР запретило государственным компаниям приобретать американскую сельхозпродукцию. Для аграрного сектора США, переживающего сильнейший спад за тридцать лет, это более чем неприятное известие. Фермеры разоряются, так как большинство угодили в самую глубокую долговую яму со временен аграрного кризиса 1980-х. Многие работают в убыток, без всяких шансов расплатиться с долгами в этом сезоне. По данным Минсельхоза, долги аграриев достигли 409 миллиардов долларов — за год увеличились на 24 миллиарда.

Развязанная Трампом торговая война с Китаем резко обострила ситуацию. От ответных заградительных пошлин на аграрную продукцию особенно пострадали производители соевых бобов и кукурузы, десятилетиями отправлявшие урожай на китайский рынок. В частности, практически прекратились поставки сои. Затаив дыхание, аграрии следили за противостоянием с китайцами, в котором наметилось хрупкое перемирие.

Окончание торговой войны означало бы возвращение американской сои, кукурузы, свинины, молочной продукции на бескрайний рынок КНР. А значит — долгожданный доход и фактически единственный шанс для большинства фермеров погасить долги. Теперь эти надежды вновь придется отложить до лучших времен.

По информации Bloomberg, китайские госкомпании уже прекратили закупку продукции и ждут, как будут продвигаться торговые переговоры.

"Китай отказывается от более мягкой дипломатической стратегии и больше не хочет быть для Трампа боксерской грушей. Угрозы новых пошлин лишь ухудшают положение и ведут к полномасштабной торговой войне", — констатировали экономисты Maybank Kim Eng Research Pte.

Все зависит от "сезона"

Более слабый юань делает китайские товары дешевле для американских покупателей, что помогает компенсировать эффект от заградительных пошлин. Впрочем, как считают экономисты, ослаблять национальную валюту китайский ЦБ будет осторожно и вряд ли пойдет на более сильную девальвацию.

"КНР совсем ни к чему отток капитала, что, в свою очередь, грозит дальнейшим обесцениванием валюты, а потому Пекин вряд ли допустит слишком резкое падение юаня и потенциально дестабилизирующую распродажу", — указывают аналитики Standard Chartered.

Но у Пекина определенно есть пространство для маневра: Китай экспортирует в США гораздо больше, чем импортирует. В течение всего полуторагодичного торгового конфликта власти старались избегать резкого ослабления юаня. Теперь же регулятор дал понять: действия Трампа не останутся без ответа.