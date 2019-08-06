Тур к Афродите. Почему женщины предпочитают путешествовать в одиночку

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Людмила Титова. Поболтать с подругами, заняться фитнесом или йогой, пойти в горы или на шопинг, и чтобы никто не говорил: "Давай потом" — для этого женщины отправляются на отдых в одиночку или в компании других путешественниц. О том, как такие туры меняют взгляд на мир и где найти "счастье Афродиты", — в материале РИА Новости.

Между нами, девочками

"Я давно мечтала отправиться в женский тур. Мне постоянно попадались на глаза объявления то о йога-путешествии в Таиланд, то о гастрономической поездке в Италию. Но я не могла решиться на отдых без семьи до тех пор, пока подруга не предложила фитнес-тур в Испанию в компании девчонок из разных городов, с ежедневными тренировками, правильным питанием и экскурсиями. Да и муж сказал, "конечно, поезжай, ни о чем не беспокойся, мы справимся", — говорит Вероника Воронцова из Москвы.

Туркомпании все чаще предлагают путевки с пометкой "только для женщин". Обычно в этих поездках отдых сочетается с фитнесом, фотосессиями, танцевальными уроками, походами по магазинам, общением со стилистами, коуч-инструкторами.

"Такой тур — возможность расслабиться, не напрягать бойфренда или мужа бесконечными селфи и просьбами, если ваши взгляды на отдых не совпадают. В путешествии можно общаться с теми, кто разделяет твои интересы", — объясняет гендиректор компании Youtravel.me Ольга Бортникова.

По словам экспертов, часто поездки для девушек организуют в так называемые инстаграмные места, где получаются красивые фото. Например, в Каппадокию (регион в Центральной Турции), Италию, Марокко. В стоимость тура могут входить услуги профессионального фотографа.

Также популярны тематические поездки — фототуры в Альпы, фитнес-путешествия в Испанию и Индонезию, гастрономические программы во Франции.

"Чаще всего на девичник дамы отправляются в Европу или азиатские страны — Китай, Вьетнам. Предпочитают интеллектуальный отдых и экскурсионные туры. Как правило, женщины приходят парами или даже группами, но бывают и одиночки — для них мы подбираем компанию", — рассказывает руководитель туркомпании "Ванд" Татьяна Ванд.

За счастьем — к Афродите

Многие женщины едут на Кипр по местам, связанным с богиней любви и красоты. По преданию, окунувшись в купальню Адониса, в которой, согласно легенде, принимала ванны богиня, можно стать еще привлекательнее.

"После того как я побывала на Кипре возле камня Афродиты, в моей жизни все пошло по-другому — стало меньше семейных ссор и недопонимания. В этих местах я впервые прислушалась к себе и поняла, что мне действительно нужно в жизни", — признается Татьяна Светлакова из Новосибирска.

Пятидневный тур за "женским счастьем Афродиты" подразумевает посещение знаковых мест на острове. Например, считается, что в церкви Святой Параскевы можно очиститься от сглаза и освятить амулеты на удачу, в пещерном храме Панагия Хрисоспилиотисса надо увидеть чудотворную икону Пресвятой Девы Марии, которая помогает найти вторую половину и родить здорового ребенка.

Одинокая женщина не желает знакомиться

"Иногда мне нравится путешествовать одной, хотя есть и семья, и друзья. Это не значит, что я не люблю с ними отдыхать, наоборот. Но небольшая одиночная поездка, где есть возможность подумать о себе, понять, что важно, а что нет, и, наконец, просто посмотреть на красивые места только своими глазами, придает сил", — отмечает Полина Громова из Москвы.

Эксперты momondo.ru говорят, что все чаще женщины отправляются в так называемые ретрит-туры с йогой, медитацией, погружением в себя. Для этого выбирают уединенные красивые места, к примеру экзотические острова в Таиланде, Арубу в Карибском море, Борнхольм в Дании, едут на Бали, в маленькие курортные деревушки на берегу моря или в горах.

Соло-путешественницы выбирают пляжный отдых

Каждая третья российская девушка хотя бы раз путешествовала в одиночку, сообщает momondo.ru.

Во многих странах соло-туристок существенно больше: в Испании — 78%, в Колумбии — 53%, Аргентине и Мексике — по 49%. В Европе к адептам таких путешествий можно отнести немок (46%), француженок (42%) и гражданок Австрии (37%). Показатели России — на уровне Великобритании, Италии и Португалии.

"Большинство соло-туристок отдают предпочтение пляжному отдыху — около 41% женщин едут на морские курорты. Также дамы для одиночных поездок выбирают экскурсионные туры и путешествия по железной дороге", — уточняет представитель сервиса Ирина Рябовол. Реже всего россиянки в одиночку отправляются в круиз, в поход с палатками, занимаются велотуризмом или горными лыжами.

"Желание женщины отдыхать в одиночестве означает, что она уже достаточно созрела и состоялась для того, чтобы посвятить время себе, — объясняет психолог, член правления Международной ассоциации психоанализа бизнеса и организаций Мария Шумихина. — Такие путешествия — возможность на время снять с себя ответственность за взрослую жизнь, сделать передышку, даже окунуться в детство".