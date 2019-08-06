Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T07:15Z
https://ria.ru/20190806/1557193504.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155690/20/1556902041_0:263:3071:1990_1036x0_80_0_0_9f156e8b43d473f4610796f86f75a598.jpg
РИА Новости
Туризм

Тур к Афродите. Почему женщины предпочитают путешествовать в одиночку

08:00, 6 августа 2019
5566
© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушки на пляже
Девушки на пляже
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Людмила Титова. Поболтать с подругами, заняться фитнесом или йогой, пойти в горы или на шопинг, и чтобы никто не говорил: "Давай потом" — для этого женщины отправляются на отдых в одиночку или в компании других путешественниц. О том, как такие туры меняют взгляд на мир и где найти "счастье Афродиты", — в материале РИА Новости.

Между нами, девочками

"Я давно мечтала отправиться в женский тур. Мне постоянно попадались на глаза объявления то о йога-путешествии в Таиланд, то о гастрономической поездке в Италию. Но я не могла решиться на отдых без семьи до тех пор, пока подруга не предложила фитнес-тур в Испанию в компании девчонок из разных городов, с ежедневными тренировками, правильным питанием и экскурсиями. Да и муж сказал, "конечно, поезжай, ни о чем не беспокойся, мы справимся", — говорит Вероника Воронцова из Москвы.
Туркомпании все чаще предлагают путевки с пометкой "только для женщин". Обычно в этих поездках отдых сочетается с фитнесом, фотосессиями, танцевальными уроками, походами по магазинам, общением со стилистами, коуч-инструкторами.
"Такой тур — возможность расслабиться, не напрягать бойфренда или мужа бесконечными селфи и просьбами, если ваши взгляды на отдых не совпадают. В путешествии можно общаться с теми, кто разделяет твои интересы", — объясняет гендиректор компании Youtravel.me Ольга Бортникова.
© Depositphotos / gstockstudioДевушки в машине
Девушки в машине
© Depositphotos / gstockstudio
Девушки в машине
По словам экспертов, часто поездки для девушек организуют в так называемые инстаграмные места, где получаются красивые фото. Например, в Каппадокию (регион в Центральной Турции), Италию, Марокко. В стоимость тура могут входить услуги профессионального фотографа.
Также популярны тематические поездки — фототуры в Альпы, фитнес-путешествия в Испанию и Индонезию, гастрономические программы во Франции.
"Чаще всего на девичник дамы отправляются в Европу или азиатские страны — Китай, Вьетнам. Предпочитают интеллектуальный отдых и экскурсионные туры. Как правило, женщины приходят парами или даже группами, но бывают и одиночки — для них мы подбираем компанию", — рассказывает руководитель туркомпании "Ванд" Татьяна Ванд.
Выставка автомобилей для женщин в Эр-Рияде. Архивное фото
2 августа, 01:53
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать

За счастьем — к Афродите

Многие женщины едут на Кипр по местам, связанным с богиней любви и красоты. По преданию, окунувшись в купальню Адониса, в которой, согласно легенде, принимала ванны богиня, можно стать еще привлекательнее.
"После того как я побывала на Кипре возле камня Афродиты, в моей жизни все пошло по-другому — стало меньше семейных ссор и недопонимания. В этих местах я впервые прислушалась к себе и поняла, что мне действительно нужно в жизни", — признается Татьяна Светлакова из Новосибирска.
© Depositphotos / AY_PHOTOДевушка возле водопада у купальни Адониса
Девушка на водопаде Бани Адониса
© Depositphotos / AY_PHOTO
Девушка возле водопада у купальни Адониса
Пятидневный тур за "женским счастьем Афродиты" подразумевает посещение знаковых мест на острове. Например, считается, что в церкви Святой Параскевы можно очиститься от сглаза и освятить амулеты на удачу, в пещерном храме Панагия Хрисоспилиотисса надо увидеть чудотворную икону Пресвятой Девы Марии, которая помогает найти вторую половину и родить здорового ребенка.
Пляжная вечеринка
21 июля, 08:00
Отдых на полную катушку: где найти самые тусовочные курорты мира

Одинокая женщина не желает знакомиться

"Иногда мне нравится путешествовать одной, хотя есть и семья, и друзья. Это не значит, что я не люблю с ними отдыхать, наоборот. Но небольшая одиночная поездка, где есть возможность подумать о себе, понять, что важно, а что нет, и, наконец, просто посмотреть на красивые места только своими глазами, придает сил", — отмечает Полина Громова из Москвы.
© РИА Новости / Татьяна СтрельчукУтренняя йога
Утренняя йога
© РИА Новости / Татьяна Стрельчук
Утренняя йога
Эксперты momondo.ru говорят, что все чаще женщины отправляются в так называемые ретрит-туры с йогой, медитацией, погружением в себя. Для этого выбирают уединенные красивые места, к примеру экзотические острова в Таиланде, Арубу в Карибском море, Борнхольм в Дании, едут на Бали, в маленькие курортные деревушки на берегу моря или в горах.
Занятия йогой в компании лемуров в отеле Armathwaite Hall в Кесвике, Великобритания
3 апреля, 00:20
Британский отель предлагает посетителям заняться йогой с лемурами

Соло-путешественницы выбирают пляжный отдых

Каждая третья российская девушка хотя бы раз путешествовала в одиночку, сообщает momondo.ru.
Во многих странах соло-туристок существенно больше: в Испании — 78%, в Колумбии — 53%, Аргентине и Мексике — по 49%. В Европе к адептам таких путешествий можно отнести немок (46%), француженок (42%) и гражданок Австрии (37%). Показатели России — на уровне Великобритании, Италии и Португалии.
© Depositphotos / anekohoТуристка в историческом городе Сукотаи
Туристка в историческом городе Сукотаи
© Depositphotos / anekoho
Туристка в историческом городе Сукотаи
"Большинство соло-туристок отдают предпочтение пляжному отдыху — около 41% женщин едут на морские курорты. Также дамы для одиночных поездок выбирают экскурсионные туры и путешествия по железной дороге", — уточняет представитель сервиса Ирина Рябовол. Реже всего россиянки в одиночку отправляются в круиз, в поход с палатками, занимаются велотуризмом или горными лыжами.
"Желание женщины отдыхать в одиночестве означает, что она уже достаточно созрела и состоялась для того, чтобы посвятить время себе, — объясняет психолог, член правления Международной ассоциации психоанализа бизнеса и организаций Мария Шумихина. — Такие путешествия — возможность на время снять с себя ответственность за взрослую жизнь, сделать передышку, даже окунуться в детство".
Юлия Меньшова
21 июля, 23:40
Телеведущая Юлия Меньшова рассказывает в соцсетях о путешествии по Америке
Ретрит-туры, или релакс-путешествия, позволяют накопить положительную энергию, которой по возвращении домой можно делиться с близкими. "После таких поездок женщины становятся более стрессоустойчивыми. Очень важно, когда близкие также осознают это, и, заметив усталость жены или мамы, сами предлагают ей такой отдых", — добавляет психолог.
35924661
Спортсмены и команды
Кипр
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАргентинаВеликобританияПортугалияФранцияДанияВьетнамКитайМароккоТурцияАвстрияМексикаИталияТаиландИспания
Рекомендуем
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
РИА
Новости
Быстрое питание
Ученые выяснили, как самая популярная пищевая добавка влияет на здоровье
Венчание
"Развода нет". Как возможны развенчание и новый брак
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Лента
новостей
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Десятки убитых за сутки. Почему в США не перестанут стрелять по людям
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Шахта Коркинская в Челябинской области
Местные власти оставили людей в поселке, расселить который требовал Путин
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
В испанском отеле рассказали подробности скандала из-за российского флага
Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) на военном параде, приуроченном к Дню защитника Украины во Львове
Либералы: украинский фашизм, которого "не было", теперь "разгромлен"
Российские рубли
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Опасный человек
Гормональный сдвиг. Почему натестостероненный мужчина себе не хозяин
Покупатели в супермаркете
Российские ретейлеры подвели итоги пяти лет продэмбарго
Участники акции избирательного блока Союз правых сил Ты прав!.
Как проходили самые конкурентные выборы России 1990-х
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния