Десятки убитых за сутки. Почему в США не перестанут стрелять по людям

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. В США за сутки расстреляли почти тридцать человек, несколько десятков ранены. Одни погибли от рук расиста, другие просто оказались в неправильное время в неправильном месте. Ежегодно так убивают сотни американцев, однако предотвратить трагедии не удается: не позволяет право граждан на оружие, закрепленное в конституции.

Ответ на вторжение

"Если мы сможем избавиться от достаточного количества людей, наша жизнь станет более стабильной". "Я поддерживаю стрелка из Крайстчерча (массовое убийство в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия. — Прим. ред.). Эта атака — ответ на вторжение латиносов в Техас". Так начинается манифест, который, предположительно, опубликовал 21-летний Патрик Круциус. Полиция проверяет, действительно ли он выложил текст в Сеть перед тем, как отправиться в гипермаркет Walmart в техасском городе Эль-Пасо в воскресенье, 4 августа, и расстрелять там несколько десятков человек.

Автор манифеста расписал детальный план разделения Соединенных Штатов на территории по расовому признаку, заявив, что белых американцев вытесняют из страны иностранцы. Полицейские рассматривают манифест под названием "Неудобная правда" как предупреждение об атаке на мигрантов.

Спустя какое-то время после расстрела аккаунты Круциуса в соцсетях были заблокированы. Однако, судя по скриншотам со страницы стрелка в LinkedIn, преступник особо ничем не увлекался. Он признавался: "На самом деле я не сильно мотивирован делать что-то большее, чем нужно, чтобы сводить концы с концами. Работать, в общем-то, — отстой, но, думаю, мне подойдет нечто, связанное с разработками программного обеспечения. Я по восемь часов в день сижу за компом, наверное, это засчитывается как опыт технической работы".

© REUTERS / Jorge Salgado Покупатели выходят с поднятыми руками после массовой стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, США. 3 августа 2019 года © REUTERS / Jorge Salgado Покупатели выходят с поднятыми руками после массовой стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, США. 3 августа 2019 года

Карьера разработчика ПО Круциусу не светит. Федеральные власти расследуют его дело как внутренний терроризм. Кроме того, в Минюсте заявили, что речь идет о преступлении на почве ненависти и нарушении федерального закона об огнестрельном оружии. Такие обвинения могут повлечь за собой высшую меру наказания — смертную казнь. "Мы (с ним) сделаем то же самое, что со всеми террористами в нашей стране, — обеспечим быстрое и точное правосудие", — подчеркнул федеральный прокурор Джон Баш.

Город Эль-Пасо, что в переводе с испанского означает "проход", был цитаделью авантюристов и разбойников в эпоху Дикого Запада. Хотя это на самой границе с Мексикой, долгое время население города на 90 процентов состояло из белых англоговорящих американцев. Однако разразившаяся в начале ХХ века революция в Мексике наполнила Эль-Пасо беженцами, спасавшимися от насилия на родине. В "белом" городе расцвела этническая преступность. Кроме того, мексиканцы еще помнили, что не так давно эти территории принадлежали им. В 1916 году они подняли восстание, захватили часть города и убили несколько сотен белых. К середине прошлого века численность белого населения резко сократилась. По данным 2010 года, латиноамериканцев в Эль-Пасо — порядка 80 процентов.

Стрельба за стрельбой

Стрельба в Эль-Пасо стала не просто очередной, но второй за одни лишь сутки и четвертой за неделю. За несколько часов до того, как Круциус зашел с винтовкой в торговый центр, в городе Дейтон в штате Огайо 24-летний Коннор Беттс открыл беспорядочный огонь возле одного из баров. Преступника ликвидировали на месте подоспевшие полицейские, однако он успел убить девять человек, в том числе родную сестру. Известно, что Беттс приобрел винтовку в интернете. У него было и другое оружие.

Двадцать девятого июля на фестивале еды в штате Калифорния были застрелены трое, ранены 15 человек, а всего пострадало около 60. На следующий день в штате Миссисипи в Walmart от пуль погибли два сотрудника гипермаркета, еще двое — полицейский и сам стрелок — получили ранения. Преступник до этого сам работал в магазине и был уволен накануне, после того как наставил на покупателя нож.

Уже после инцидента в Эль-Пасо в Чикаго еще один стрелок открыл огонь — из автомобиля Chevrolet Camaro в городском парке. О жертвах не сообщалось, ранены семеро.

© REUTERS / Yuri Gripas Президент США Дональд Трамп говорит с журналистами о массовых расстрелах в Техасе и Огайо © REUTERS / Yuri Gripas Президент США Дональд Трамп говорит с журналистами о массовых расстрелах в Техасе и Огайо

Президент Дональд Трамп и зарубежные лидеры выразили соболезнования семьям погибших. Трамп посвятил произошедшему несколько постов в твиттере, назвал расстрелы проявлением трусости и зла. Но в итоге вновь свернул разговор в сторону реформы миграционного законодательства. Реакция на такую логику была бурной. "Пошел к черту. Это никакого отношения не имеет к нелегальным мигрантам", — говорится в самом одобряемом комментарии под постом.

Трамп считает, что подобное совершают душевнобольные. Критики отвечают и на это: "Странно, психически нездоровые что-то не устраивают бойни в Канаде, Австралии и Великобритании".

Доморощенные террористы

Нынешнего президента США постоянно обвиняют в несправедливом отношении к мигрантам и потакании расистам. Трампу действительно присуща антимигрантская риторика. "Как вы их остановите?" — спрашивал он о желающих проникнуть в страну через южную границу во время одного из выступлений во Флориде. "Пристрелить их", — выкрикнули тогда из толпы. Президент ответил на предложение улыбкой и заметил: "Такие заявления сойдут с рук только здесь".

Как указывают в ФБР, мотив большинства преступлений, попадающих в категорию "внутренний терроризм", — расистские взгляды. Однако, как отмечал глава бюро Кристофер Рэй, расследуют "не идеологические взгляды, а преступления". В ФБР внутренний терроризм характеризуют "как преступления, совершенные индивидом или группой лиц, связанных с группировками, базирующимися в США и распространяющими экстремистские политические, идеологические, социальные, расистские и экологические взгляды". Пример — массовое убийство в Лас-Вегасе 8 июня 2014 года: супружеская пара "намеревалась с помощью расстрела разжечь революцию и придерживалась антиправительственных взглядов".

© AP Photo / John Minchillo На месте происшествия в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019 © AP Photo / John Minchillo На месте происшествия в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019

При этом внутренний терроризм белых националистов все же часто рассматривают как "отдельные, несвязанные инциденты", преступления на почве ненависти и нарушение закона о ношении оружия. Это выглядит в глазах американцев совсем по-другому, нежели "настоящий" международный терроризм исламистов и джихадистов.

Внутренний терроризм — дело рук американцев, приобретших оружие на территории страны. У доморощенных террористов нет единого лидера, нет организации. Однако за последние годы наметилась тенденция : жертвами чаще всего оказываются представители национальных или религиозных меньшинств — чернокожие, иудеи, мусульмане.

Право на оружие

Контроль за продажей оружия — одна из самых обсуждаемых и политизированных тем в американском обществе — наряду с миграцией и расизмом. По данным исследований, в 2017 году в США 39 773 человека скончались от огнестрельных ранений — по сотне в день, одна шестая часть всех смертей в стране.

После расстрела в 2018 году в штате Флорида, в городе Паркленд, 17 школьников число сторонников ужесточения оружейных законов увеличилось с 68 до 75 процентов. Хотя конгресс не принял мер на федеральном уровне, местные законодательные органы утвердили 69 поправок за год. В то же время после трагедии в Паркленде выросли продажи длинноствольных ружей, таких же, какое было у стрелка.

На огнестрел приходится треть насильственных смертей. Две трети — самоубийцы, отмечают исследователи. Случаев, когда самоубийца перед тем, как застрелиться, убивает прохожих, немало. Среди них и недавний расстрел в Калифорнии. Ученые говорят: доступ к оружию повышает риск суицида в три раза, а преднамеренных убийств — в два.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Школьники из Монтгомери во время акции протеста возле здания конгресса США после стрельбы в школе Паркленда во Флориде © AP Photo / J. Scott Applewhite Школьники из Монтгомери во время акции протеста возле здания конгресса США после стрельбы в школе Паркленда во Флориде

Правила приобретения оружия в стране разные. В штатах с may-issue, например Нью-Йорке и Калифорнии, оружие могут не продать без объяснения причин. В штатах с shall-issue для покупки пистолета или винтовки требуется специальное разрешение, кроме того, нужно достичь совершеннолетия, не состоять на учете у психиатра и т. п. В некоторых штатах, как в Вайоминге и Канзасе, оружие продадут сразу и любому.

И все же какими бы ни были показатели смертности от огнестрела, на серьезные ограничения рассчитывать не приходится. Для американцев право на оружие — фундаментальное, закрепленное конституцией , и нарушить его невозможно, ведь это связано с основополагающими ценностями: правом на защиту частной собственности, а также на восстание против власти, если та нарушает права граждан.