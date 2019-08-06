Алисия Сильверстоун открыла секрет, почему ее сын такой послушный

"Мне еще не приходилось повышать голос на сына. Мы уважаем друг друга. Не спорю, что во многом это зависит от воспитания, но я уверена - еда играет не меньшую роль. Когда ваш ребенок чувствует себя хорошо, то и ведет себя прилежно", - сказала автор книги "Добрая диета".