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РИА Новости
Культура

Алисия Сильверстоун открыла секрет, почему ее сын такой послушный

03:42, 6 августа 2019
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussАлисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Актриса Алисия Сильверстоун утверждает, что ее восьмилетний сын Беар Блю послушный благодаря правильному питанию, сообщает US Weekly.
"Мне еще не приходилось повышать голос на сына. Мы уважаем друг друга. Не спорю, что во многом это зависит от воспитания, но я уверена - еда играет не меньшую роль. Когда ваш ребенок чувствует себя хорошо, то и ведет себя прилежно", - сказала автор книги "Добрая диета".
Сильверстоун перечислила любимые блюда Беара Блю: капуста, бок-чой (сорт китайской капусты - Прим.ред.), коричневый рис и киноа.
42-летняя актриса уже 20 лет придерживается вегетарианской системы питания и уверяет, что это помогает ей чувствовать себя "проснувшейся и легкой".
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