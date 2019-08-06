На фестивале Alfa Future Peoplе выступят более ста артистов

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На фестивале современной музыки и технологий Alfa Future Peoplе, который пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа, на одной из самых больших сцен в стране выступят 108 артистов, сообщают организаторы.

Параметры сцены составят 100 метро в ширину и 35 – в высоту. Площадь танцпола в этом году будет 48 тысяч квадратных метров, а на территории расположатся около 17 тысяч палаток. Также на шестом фестивале в течение 48 часов будут работать шесть сцен.

Всего за все годы проведения Alfa Future Peoplе, который стал одним из главных событий в стране в области современной музыки, посетили 230 тысяч зрителей. На фествиале выступали такие звезды как Avicii, Skrillex, Steve Aoki, Tiesto, Alesso, KSHMR, Yellow Claw, Ben Klock, Underworld, Moodymann, Afrojack, Jungle, Miss Kittin, Armin Van Buuren.