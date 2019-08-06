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РИА Новости

Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех

08:00, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Московское дело 3 августа по линии бывших стен Белого города закончилось сокрушительным фиаско. Многомиллионные (или хотя бы многотысячные) толпы неравнодушных граждан не пришли на прогулку по бульварам, хотя еще накануне в интернете шло беспрестанное долбление: "Это есть наш последний и решительный бой". А также "Всякий, кто честен, встань с нами вместе".
Мощная политработа, однако, пропала втуне. По данным МВД, вышло гулять полторы тысячи человек, тогда как — опять же по данным МВД — неделю назад, в деле 27 июля, гуляло три с половиной тысячи. Можно указывать, что полиции всего мира мухлюют с числом протестующих, а на самом деле была мерная поступь бесчисленных когорт креаклиата. Бумага, т. е. электронные импульсы все стерпят.
Но даже киберактивисты, у которых десятки и сотни тысяч — ровно пареная репа, а также искусные фотографы, умеющие снять людское море там, где в действительности два борца в три ряда, на этот раз приумолкли. О бесчисленных когортах было ни гу-гу, настоящая (с точки зрения прогрессивной общественности) численность протестующих вообще не называлась. До невозможности красноречивые пятничным вечером — через сутки, вечером в субботу, угрюмо молчали.
Или изъяснили, что власти разом проявили и коварство, отвлекая москвичей на всякие аполитичные увеселения вроде шашлычного фестиваля, и крайнюю жестокость, хватая всех кого ни попадя. То есть, как и в деле 27 июля, вместо того чтобы применять тактику В. Ф. Януковича образца 2014 года, исповедовали принцип "дубинок не жалеть". Усмирение в самом деле было решительным. Согласно данным того же МВД, было задержано 600 человек, что составляет 40% от вышедших на прогулку. Это называется "мы не шутки пришли шутить".
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
4 августа, 08:00
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Поэтому и тональность резко изменилась. Вместо "Ура! Мы ломим, гнутся шведы!" звучали только сетования на свирепость полиции. Или же просто набрали в рот воды.
Можно в N-й раз заявить, что расчет на повторение хоть Киева 2014 года, хоть Москвы 1991 года — есть (пока что есть) типичный случай ложной аналогии. В 1991 году авторитет союзного руководства — мы выносим за скобки вопрос, справедливо или несправедливо — был ниже нижнего. Сегодня нельзя, конечно, сказать, что начальники народа пользуются (особенно в столице) всеобщей пылкой любовью, но и массовых отчаянных настроений "Так жить нельзя!" и "Хочь гiрше, та iнше" — их нету. Готовность безоглядно сносить режим, возможно, наличествует в рамках социологической погрешности, но приписывать свои личные настроения и комплексы большинству народа — значит выдавать желаемое за действительное. К счастью или к несчастью (это как угодно), принцип "Осердясь на вшей, да шубу в печь" пока не владеет массами. А без этого принципа, овладевшего массами, все невозможные перевороты — лишь самообман.
Что же касается вождей протеста, то одни из них, возможно, цинически исповедуют убеждение П. С. Верховенского "Я не социалист, я мошенник" (психологически похоже на А. А. Навального), другие в своих мечтаниях более искренни, но проблема в том, что и первые, и вторые не волнуют, не греют, не заражают никого, кроме узкого круга революционеров, которые страшно далеки от народа. Сравнить их с вождями 1991-го и даже 2014 года невозможно. "Энтузиазм в те годы, товарищи, был чрезвычайно высок" — в отличие от московского 2019 года. Сколь тот былой энтузиазм был обоснован, мы этого вопроса касаться не будет, но огромная разница между веком нынешним и веком минувшим есть медицинский факт.
Когда же действующая власть не рассматривается как главное зло, подлежащее уничтожению любой ценой, т. е. инстинкт повиновения не утрачен, а прогрессивная общественность не пользуется авторитетом, отношение к усмирению смутьянов будет находиться в диапазоне от спокойного до весьма положительного. Что мы и наблюдали 3 августа.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
2 августа, 08:00
Выборы в Москве: соблюдение закона и претензия на исключительность
Другое дело, что самоуспокоенность всегда вредна, а если учесть отечественный обычай проигрывать даже самую крепкую и надежную позицию, то и прямо губительна. Да, ничтожество прогрессивной общественности, причем ничтожество во всех отношениях, поразительно и является огромным — и неизвестно, заслуженным ли — подарком свыше. Но неизвестно, как долго продлится это фантастическое везение.
Солнце не вечно сияет, счастье не вечно везет. И возблагодарив Провидение за то, что на сей раз героический накат окончился полным пшиком, надо понимать, что рука Всевышнего не будет вечно отечество спасать. Надо что-то и своими руками делать, а это у нас получается неважно. Не надо чрезмерно испытывать Божье долготерпение.
2791124221
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Популярные комментарии
Надо больше статей, констатирующих, что горожане грандиозно предпочли шашлык своим избирательным правам.
6 августа, 10:04
Аристотель Аваносов
2220113
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