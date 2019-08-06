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РИА Новости
Туризм

В Лиссабоне жители выступают против развития круизного туризма

06:02, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКруизный лайнер и конный экипаж в порту Гаваны
Круизный лайнер и конный экипаж в порту Гаваны
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Жители Лиссабона жалуются, что многочисленные круизные лайнеры загрязняют экологию города, а ночью шум самолетов над жилыми кварталами не дает уснуть, сообщает Deutsche Welle.
За последние пять лет число иностранных туристов в столице Португалии выросло на 81%, до 30 миллионов человек в 2018 году, отчасти - благодаря пассажирскому терминалу для круизных судов, открытому в Лиссабоне два года назад. Около 300 лайнеров ежегодно заходят в порт, ожидается, что в этом году 600 тысяч пассажиров воспользуются гаванью.
Большие объемы выбросов твердых частиц и диоксида серы (SO2) сделали порт шестым по уровню загрязненности в Европе. Выбросы от круизных судов на 86% превышают выбросы от автомобильного транспорта всей страны за год, пишет издание.
Самолеты, которые пролетают всего в сотне метров над крышами домов, также загрязняют воздух и не дают спать местным жителям. За ночь в аэропорт обслуживает до 26 рейсов.
По мнению экологов, туристический бум особенно мешает жителям центра города. Однако власти не реагируют на их жалобы, поскольку туризм является основным источником дохода для страны и приносит более 15 миллиардов евро ежегодно.
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