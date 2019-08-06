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РИА Новости

"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией

09:00, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоТрубы ТЭЦ-5 в городе Омске
Трубы ТЭЦ-5 в городе Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Как сегодня вести бизнес не в ущерб завтрашнему дню? И наоборот: как ради завтра не погубить то, что есть сегодня? Об основных трендах "зеленого" финансирования в интервью РИА Новости рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), председатель Экспертного совета по рынку долгосрочныx инвестиций при Банке России, член экспертного совета по национальному проекту "Экология" Светлана Бик.
‒ Выступая на экспертной сессии "Зеленые финансы и ответственное инвестирование" в РАНХиГС, вы заявили о том, что российский бизнес уже работает с экологической повесткой. В чем эта работа выражается?
‒ Компании, которые занимаются деятельностью с учетом экологии и социальных факторов, всегда в России были, есть и будут. Сейчас же вопрос состоит в том, чтобы осмыслить "зеленый" процесс и создать на этом поле единые подходы – чтобы не было такого, что в Минпромторге "свое зеленое", в Минстрое "свое зеленое"…
Чем отличаются единичные финансовые сделки от финансового рынка? Тем, что появляются четкие правила, по которым мы проводим эти сделки. Тогда уже речь идет не о штучных процессах, а о рынке, имеющем общие свойства.
В мире существуют разные инструменты, которые нам нужно инкорпорировать, "посадив" на нашу "фигуру". Просто "как у них" не получится. Более того, ни у кого не получится "как у всех" – у британцев одна структура экономики, у японцев другая, разная ментальность… Наша задача состоит в том, чтобы непременно быть вместе со всеми, но учитывать собственные приоритеты и возможности, создавая среду под цели, которые не противоречат целям устойчивого развития.
Я согласна с тезисом, что устойчивое развитие – это деятельность сегодня не в ущерб завтрашнему поколению. Но важно и, наоборот: ради завтра не погубить то, что есть сегодня. Условно говоря, мы не можем сегодня закрыть нефтяные компании, оставив миллионы людей без зарплаты. Мы живем на нефтяные доходы, и если ради "зеленого" завтра мы их закроем, люди, живущие сегодня, останутся без медицинской помощи.
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‒ То есть в этой тематике у России какой-то особенный путь?
‒ Одной из таких существенных особенностей является то, что в мире фактически основной акцент сейчас сделан на климатическую повестку. Между тем, у нас насчитывается 17 целей устойчивого развития, климатическая – лишь 13-ая. Ряд ведущих экспертов уже разместили на сайте ООН письмо, в котором призывают не разрывать целостность целей. Согласитесь, что права человека ‒ не менее важная цель. Кому нужен чистый воздух и зеленый мир, если люди будут сидеть в тюрьме?
Цели устойчивого развития – это органичный инструмент, и для России очень важно соблюдать баланс. Признавая общемировую климатическую проблематику, я, например, считаю, что в мире есть более серьезная проблема ‒ мусор. Будет дырка в космосе или нет, мы не знаем, но каждый человек на планете – неважно живет он в цивилизованном месте или нет – генерирует мусор. Это цивилизационная проблема.
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‒ В этом году третий по размерам банк США с активами почти два триллиона долларов взял на себя добровольные обязательства направить до 2020 года 200 миллиардов долларов в коммерческие проекты, способствующие экологическому развитию. В России можно представить нечто подобное?
‒ Вы сейчас говорите про среду, которая там развивалась бешеными темпами последние 10 лет. Такому поведению там способствуют финансовые регуляторы. Помимо общей культуры, создается серьезная регуляторная и методологическая среда. Она касается и структуры портфелей институциональных инвесторов, разнообразных индексов, маркеров, оценочных показателей.
Профессиональный участник рынка находится в огромной экосистеме, где соответствие этой экосистеме становится для него экономически выгодным. Для того чтобы это произошло у нас, нам надо все создавать с нуля. Первые шаги уже сделаны.
При ЦБ созданы три рабочие группы ‒ проектное финансирование, инфраструктурные фонды, "зеленое финансирование". Мы сделали диагностическую записку "Зеленые финансы: повестка для России", где обобщили международный опыт, проанализировали российские эмитенты, где есть потенциал выпуска зеленых облигаций.
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ЦБ записал эту повестку в основные направления развития финансового рынка, которые он опубликовал в прошлом году. "Зеленая" тема впервые появилась в документе регулятора. Если это появилось в документе регулятора, значит, через какое-то время произойдут серьезные подвижки в эту сторону. Мы будем неизбежно туда двигаться, нам просто некуда деваться. Планета у всех одна.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Центральный Банк РФООНЭкологияОбществоЭкономика
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