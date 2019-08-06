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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Абхазии

01:21, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.
Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.
Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
Российско-абхазский политический диалог носит интенсивный характер.
Встречи президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой состоялись 27 августа 2014 года в Ново-Огарево (Московская область), 24 ноября 2014 года и 15 мая 2015 года в Сочи, 18 февраля 2016 года и 1 декабря 2016 года в Москве.
8 августа 2017 года президент России Владимир Путин посетил Пицунду. В ходе переговоров на высшем уровне особое внимание было уделено вопросу становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной и самодостаточной экономикой.
14 июля 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил закрытие чемпионата мира по футболу в Москве.
24 августа 2018 года состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, которые посетили Москву с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств. По окончании трехсторонней встречи состоялась отдельная встреча Владимира Путина с Раулем Хаджимбой.
21 ноября 2018 года в Сочи состоялась очередная встреча президентов двух стран. В ходе переговоров лидеры обсудили текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества государств.
Поддерживается диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств.
18-19 апреля 2017 года глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Абхазию. В рамках визита состоялись переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, премьер-министром Бесланом Барцицеми, министром иностранных дел Дауром Кове. Сергей Лавров также принял участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии.
1 апреля 2019 года министр иностранных дел Абхазии Даур Кове посетил Москву с рабочим визитом.
Осуществляются контакты на уровне руководителей других министерств и ведомств, развиваются межпарламентские связи.
Российская и абхазская делегации тесно взаимодействуют в ходе Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, созданных после событий 2008 года в Южной Осетии. Основной целью этого переговорного процесса является обеспечение прочной безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Это единственная на сегодня официальная площадка международного позиционирования Абхазии. В Женеве российские и абхазские представители в духе союзнических отношений выступают с единых позиций по таким важнейшим для безопасности региона вопросам, как заключение юридически обязывающих соглашений о неприменении силы, противодействие конфронтационным шагам грузинской дипломатии на международной арене и милитаризации Грузии в контексте ее взаимодействия с НАТО.
Россия традиционно является ключевым торговым партнером Абхазии и занимает 74,5% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
В 2018 году товарооборот России с Абхазией составил 258,6 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 192,4 миллиона долларов, и импорт – 66,2 миллиона долларов.
По итогам января-марта 2019 года объем взаимного товарооборота составил 49,9 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 38,9 миллиона долларов и импорт – 10,9 миллиона долларов.
Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; минеральными продуктами; продукцией химической промышленности; машинами, оборудованием и транспортными средствами; металлами и изделиями из них; древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями.
Основу российского импорта составляют товары агропромышленного комплекса – вина и ликеро-водочная продукция, цитрусовые плоды, орехи.
Россия предоставляет Абхазии масштабную финансовую помощь, за счет российских вливаний формируется около 50% бюджета Абхазской республики.
Реализуется инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы.
Обсуждается программа на 2020-2022 годы.
Инвестпрограмма направлена в первую очередь на восстановление объектов социальной сферы, дорог, объектов инфраструктуры, энергетического хозяйства республики, объектов реального сектора экономики, в основном сельскохозяйственной направленности.
Эта работа координируется в рамках Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией.
Очередное заседание комиссии прошло 25 декабря 2018 года в Москве.
Сложная обстановка в регионе обуславливает особую актуальность сотрудничества в сфере безопасности. Грузия продолжает претендовать на территории Абхазии и Южной Осетии, отказывается договариваться с ними о неприменении силы и при этом упорно стремится в НАТО. На основе соответствующих двусторонних соглашений на территории Абхазии развернута российская военная база, а российские пограничники оказывают содействие в охране границ республики с Грузией.
22 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединенной группировке войск Вооруженных Сил России и республики Абхазия.
Динамично развиваются межрегиональные связи, начало которым было положено еще до признания Россией независимости Абхазии.
Абхазия входит в число популярных туристических направлений у россиян. По данным Росстата, в 2018 году Абхазию посетили 4,5 миллиона российских туристов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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