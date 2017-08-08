Россия инвестирует в Абхазию шесть миллиардов рублей до 2019 года

ПИЦУНДА (Абхазия), 8 авг — РИА Новости. Россия продолжит содействовать развитию Абхазии, объем финансирования инвестпрограммы на 2017-2019 годы составляет около 6 миллиардов рублей, сообщил российский президент Владимир Путин.
"Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку", — заявил Путин по итогам российско-абхазских переговоров.
Он отметил, что со своей стороны руководство республики предпринимает последовательные шаги для упрочения международно-правового статуса Абхазии.
Путин подчеркнул, что в ходе встречи было уделено внимание вопросу становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной и самодостаточной экономикой.
"На создание условий для долгосрочного устойчивого роста нацелена и инвестпрограмма, о которой только что президент говорил. Объем ее финансирования составляет на 2017-2019 годы около 6 миллиардов рублей", — сказал российский лидер.
Путин напомнил, что в январе-марте взаимный товарооборот увеличился на 6,5%, а большую часть абхазского экспорта в России составило продовольствие, фрукты и овощи.