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РИА Новости
Пять лет со дня гибели Андрея Стенина

"Появлялся в самом пекле". Фронтовые друзья о фотожурналисте Андрее Стенине

08:00, 6 августа 2019
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© AFP 2019Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин
Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
© AFP 2019
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно пять лет назад, 6 августа 2014 года, в Донбассе погиб военный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль "Рено Логан", в котором он ехал в сторону города Снежное Донецкой области вместе с двумя коллегами и двумя ополченцами, попал под шквальный огонь ВСУ. Все пятеро погибли на месте. Обгоревший остов "Логана" российские журналисты обнаружили лишь 22 августа.

Честная черта

Эти 16 дней Андрея искала вся страна. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован за "пособничество террористам", то утверждали, что ничего о нем не слышали. А когда вскрылась правда, наказания никто не понес.
Андрей Стенин стал четвертым российским журналистом, убитым на юго-востоке Украины в гражданской войне: 17 июня 2014-го под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин, 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор Первого канала Анатолий Клян.
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
5 августа, 08:17
"Если рискуешь, нужно понимать, ради чего". Фронтовой друг о СтенинеАндрей Стенин отправил последние снимки с Донбасса в редакцию 5 августа 2014 года. На следующий день он погиб. Воспоминаниями о фотокорреспонденте поделился с радио Sputnik друг Андрея, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.
Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил, пожалуй, все горячие точки планеты. Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции. Как вспоминают коллеги, у Стенина было фантастическое чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, он со своей "зеркалкой" всегда оказывался в эпицентре событий. А потом исчезал и вновь появлялся там, где горячо.
"Я всегда восхищался его умением быть незаметным в гуще событий, — рассказал РИА Новости военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. — Вызывало уважение, что при огромном таланте писать он выбрал фотографию. Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции. Он поражал меня своей отстраненностью, когда смотрел на происходящее вокруг. Это очень честная его черта. Он был человеком сложным в хорошем смысле, интересным и глубоким".
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБоец ополчения на БМП во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня в Донецкой области
Боец ополчения на БМП во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня в Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Боец ополчения на БМП во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня в Донецкой области
Красочность и правдивость фотографий Андрея Стенина оценили по достоинству. В 2010-м за выполнение журналистского долга его наградили премией "Искра", он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера". Его кадры использовали крупнейшие мировые информационные агентства.

Опыт выживания

Помимо высочайших профессиональных качеств, Андрей Стенин обладал тем, что можно обрести только на войне, — опытом выживания. Фронтовые друзья постоянно подмечали его поразительную интуицию и способность предугадывать опасность. Эта "чуйка" не раз спасала жизнь и ему, и его коллегам.
© AFP 2019Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин
Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
© AFP 2019
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин
"Я часто вспоминаю трагичный эпизод, когда под Луганском погибли двое журналистов ВГТРК — Игорь Корнелюк и Антон Волошин, — признается РИА Новости военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. — В тот день мы не поехали работать и весь день просидели в гостинице. Андрей просил показать кадры с места гибели ребят, мы вновь и вновь просматривали их по кругу. И когда я уже взмолился: "Андрей, ну чего ты там хочешь увидеть?", он ответил: "Хочу понять, что они сделали не так, чтобы в будущем избежать такой ошибки". Ничего фатального мы тогда так и не нашли. А через полтора месяца Андрей погиб. Он не был сорвиголовой, умел минимизировать риски. К сожалению, в нашей профессии случается то, что невозможно контролировать. Вне зависимости от накопленного годами боевого опыта".
По версии Следственного комитета России, 6 августа 2014-го северо-западнее села Дмитровка БМП-2 и танк 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ открыли огонь на поражение по колонне беженцев, которая двигалась из Снежного. Фугасные снаряды уничтожили более десяти машин с людьми, в том числе автомобиль журналиста. По свидетельствам очевидцев, на следующее утро место обстрела осмотрели украинские военнослужащие, обыскали тела погибших. После этого территорию обстреляли из реактивных установок залпового огня "Град".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКрест, установленный коллегами и друзьями на месте гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донецкой области
Крест, установленный коллегами и друзьями на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
© РИА Новости
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Крест, установленный коллегами и друзьями на месте гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донецкой области
Третьего сентября 2014-го гибель Андрея Стенина официально подтвердил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. А 5 сентября указом президента России Владимира Путина журналист был посмертно награжден орденом Мужества.

Энтузиаст

Фантастическую работоспособность Стенина и его профессиональный энтузиазм отмечает автор проекта WarGonzo, бывший военкор Life Семен Пегов. Во время крымских событий весной 2014-го он остался без оператора, а надо было отснять завоз бюллетеней к референдуму на избирательный участок в Симферополе. Первым делом Пегов позвонил Стенину.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкКотенок по кличке Псих на руках у ополченца
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Котенок по кличке Псих на руках у ополченца
"Он без лишних слов спросил, где и во сколько, — рассказывает РИА Новости Семен Пегов. — Я предложил ему поехать вместе и попросил его поработать моим оператором. После нескольких секунд молчания Андрюха согласился, и мы договорились, где встретиться. В итоге он отснял для меня целый репортаж, просто так, потому что мы друзья, хотя работали в конкурирующих компаниях. А ведь фотографы не любят пересаживаться на другие репортерские форматы. В те дни военкоровское братство в том виде, в котором мы знаем его сегодня, только формировалось. Это я про тотальную взаимовыручку, которая наиболее полно проявилась чуть позже, в Донбассе. Андрюхе же всегда это было близко. Он редко проявлял эмоции, но плечо мог подставить всегда. Я горд, что однажды моим оператором был мой друг Андрей Стенин".
В сентябре 2014-го на месте гибели Андрея Стенина установили памятный крест. В день рождения журналиста 22 декабря того же года на здании информационного агентства "Россия сегодня" открыли мемориальную доску. Школе № 2 в городе Печора, где он учился, присвоили его имя. С 2014-го МИА "Россия сегодня" под эгидой ЮНЕСКО проводит Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Некоторые из конкурсантов знали журналиста лично.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Славянске
Ситуация в Славянске
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ситуация в Славянске
"Мы с Андреем пересекались в Луганске и Славянске, — говорит РИА Новости трехкратный финалист конкурса Павел Волков. — Все время он посвящал работе. Ему было мало просто выполнить редакционное задание — он пытался оказаться везде, ничего не пропустить. Из его работ мне больше всего запомнился один снимок из Славянска, я несколько раз видел его на выставках. Это даже не про войну, а про человеческую трагедию. Там дом, из окна которого выглядывают две местные жительницы. А рядом с окном — дыра от снаряда. На этом фото нет стрельбы, военных. Но мы видим последствия войны, весь ее трагизм. Этот кадр заставляет задуматься над происходящим".
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Пять лет со дня гибели Андрея СтенинаАндрей СтенинДонбассБезопасность
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