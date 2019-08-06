Как проходили самые конкурентные выборы России 1990-х

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. В начале августа 1999 года политическая жизнь в стране била ключом: формировались блоки, которым предстояло побороться за места в Госдуме третьего созыва. Конкуренция была жесткой и не всегда честной, а те, кто прошел через последние отечественные выборы прошлого века, уже вписаны в историю современной России.

Грязная кампания

"Нам надо очень-очень умно поработать, чтобы не проиграть", — сказал в начале августа 1999 года первый президент России Борис Ельцин, имея в виду предстоящие выборы в парламент страны.

"Очень-очень умно поработать" пришлось тогда представителям всех политических сил. Борьба за электорат развернулась нешуточная, и парламентские выборы 19 декабря 1999 года запомнились как самые конкурентные. Блоки создавали за считаные дни, и несколько месяцев изнурительной предвыборной гонки принесли по-настоящему удивительный результат.

Лидировала КПРФ, стабильно поддерживаемая значительной частью населения. На второе место претендовали два новых блока: "Отечество — Вся Россия" (ОВР), возглавляемый мэром Москвы Юрием Лужковым и бывшим председателем правительства Евгением Примаковым, а также "Единство" (Межрегиональное движение "Единство", неофициально — МЕДВЕДь) под руководством главы МЧС Сергей Шойгу. Оба блока, как и КПРФ, располагали серьезным административным и финансовым ресурсом.

© РИА Новости / Владимир Родионов Президент Российской Федерации Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной на избирательном участке дает интервью после голосования © РИА Новости / Владимир Родионов Президент Российской Федерации Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной на избирательном участке дает интервью после голосования

"Региональная номенклатура", как ОВР называли политологи, рассчитывала в большей степени на губернаторов и не так активно пользовалась медиаресурсами — телеканалами НТВ и ТВЦ. По масштабам агитации ОВР уступал "Единству", максимально задействовавшему телевидение. В своей передаче на ОРТ журналист Сергей Доренко, прозванный телекиллером, делал все возможное, чтобы дискредитировать членов ОВР.

Он монотонно твердил: "Само слово " Лужков" превратилось в символ грязной избирательной кампании… Рецепт лужковско-примаковских сторонников прост: не надо мыться, не надо грязь называть грязью... Ворон ворону глаз не выклюет — вот их взгляд на заботу о народе".

В другом выпуске Доренко едко прокомментировал видеозапись, на которой Примаков пританцовывает и хлопает в ладоши в окружении артистов ансамбля русской народной песни. "На месте Лужкова я бы запретил ему не только пританцовывать, но и в ладоши хлопать. А то бывают случаи, когда после пританцовывания у нас отправляются на шунтирование", — заметил журналист, намекая на почтенный возраст и состояние здоровья Примакова.

© РИА Новости / Олег Ласточкин Один из лидеров избирательного блока "Отечество — Вся Россия", мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной и дочерьми идет на избирательный участок в день выборов в Государственную думу Российской Федерации 19 декабря 1999 года © РИА Новости / Олег Ласточкин Один из лидеров избирательного блока "Отечество — Вся Россия", мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной и дочерьми идет на избирательный участок в день выборов в Государственную думу Российской Федерации 19 декабря 1999 года

"Единство" наспех

Блок "Единство" создавался, что называется, на коленке. "Все происходило очень быстро, все делал сам Сергей Шойгу, он определял, как действовать, кто и чем будет заниматься, был фактическим лидером", — рассказывает РИА Новости член Совета Федерации Франц Клинцевич, занимавшийся тогда продвижением "Единства" в регионах.

Однако в 1999 году в успех блока почти никто не верил, времени было критически мало, победа Лужкова и Примакова казалась неизбежной. Программа, лозунги, символика не были продуманы. По словам Клинцевича, в ОВР тогда искренне смеялись над "Единством". "Опыта у них ("Единства") не было, политического веса тоже. "Вы кто такие?" — вот их отношение", — вспоминает он.

Хотя затея с партией, способной противостоять блоку Юрия Лужкова и Евгения Примакова, выглядела авантюрой, осенью рейтинги сравнялись, а ближе ко дню голосования "Единство" обошло ОВР. Предвыборный штаб трудился практически круглосуточно. "Колоссальная работа была проделана, — говорит Клинцевич. — Спали на столах по часу-два".

Общероссийское политическое общественное движение "Единство" ("Медведь") Общероссийское политическое общественное движение "Единство" ("Медведь")

Несмотря на сумбурность, предвыборная агитация была действенной. Стране показывали молодого лидера организации — Шойгу. Министр по чрезвычайным ситуациям, он представал в образе человека, умеющего оперативно и грамотно действовать в критических ситуациях. А навыки кризисного менеджера после кризиса 1998 года очень ценились избирателями.

Подключили к агитации и политиков, и кинозвезд. Занимавший тогда пост премьера Владимир Путин говорил, что, как гражданин, проголосует за "Единство" — единственный блок, выразивший готовность поддержать правительство. Об исключительности и притягательности образа Шойгу рассуждала на телеэкранах любимица публики Людмила Гурченко.

Вся тройка лидеров блока — настоящие мужчины, стойкие борцы. Шойгу борется со стихией, генерал милиции Александр Гуров — с преступностью, а Александр Карелин — буквально, с соперниками на ковре. Народу такие образы были близки и понятны.

"Когда мы пришли в регионы, у людей не было ничего — ни образования, ни работы. Но они говорили: "За Путина, за Шойгу!" Тогда уже было много факторов — падение авторитета Ельцина, беспредел, олигархия, унижение армии, это большую роль сыграло", — объясняет Клинцевич.

Сильный противник

В результате блок "Единство", вопреки всем прогнозам, набрал 23,3 процента голосов, уступив традиционному лидеру — КПРФ — всего один процент и опередив ОВР аж на десять процентов.

В то же время в парламент пошел "Союз правых сил" Сергея Кириенко, Ирины Хакамады и Бориса Немцова. "Молодой, радикальный, декларирующий неолиберальные ценности" СПС набрал 8,5 процента голосов, ненамного отстав от одного из главных фаворитов гонки — ОВР.

Спустя два года оппоненты из "Единства" и ОВР объединились в партию "Единство и Отечество — Единая Россия". В высший совет новой организации вошли лидеры блоков — Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев. С тех пор ЕР неизменно побеждает на парламентских выборах: в 2003 году — под руководством Бориса Грызлова, в 2007 — Владимира Путина, а затем — Дмитрия Медведева.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников Совместная пресс-конференция руководителей политического совета общественно-политического блока "Вся Россия" и политического совета Общероссийской политической общественной организации "Отечество", на которой было объявлено об объединении этих двух организаций. Международный пресс-клуб. © РИА Новости / Дмитрий Коробейников Совместная пресс-конференция руководителей политического совета общественно-политического блока "Вся Россия" и политического совета Общероссийской политической общественной организации "Отечество", на которой было объявлено об объединении этих двух организаций. Международный пресс-клуб.

Евгений Примаков работал в Государственной думе до 2001 года, после чего до 2011-го занимал должность президента Торгово-промышленной палаты. В 2015-м он скончался после продолжительной болезни.

Сергей Шойгу был министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий до 2012 года, после чего стал губернатором Московской области, а затем — министром обороны. Столичного мэра Юрия Лужкова в 2010 году отправили в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия президента".

КПРФ под бессменным руководством Геннадия Зюганова по сей день стабильно занимает на выборах второе место. "Союз правых сил" в 2008 году преобразовали в партию "Правое дело".