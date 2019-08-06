7 августа: Успение праведной Анны, матери Богородицы

Праведные Иоаким и Анна, много лет прожившие в бездетном браке, снося презрение и насмешки соотечественников, считавших бесчадие позором и Божиим наказанием, никогда не роптали и только молились, смиренно уповая на волю Божию. И их молитва была услышана. Их дочери, нареченной Марией, которая родилась, когда , казалось бы, по всем земным меркам этого уже не могло произойти, было суждено стать Матерью Спасителя. Родители еще в раннем детстве посвятили ее Богу и отдали на воспитание в Иерусалимский Храм. Вскоре после этого Иоаким скончался, а Анна еще несколько лет жила с дочерью при Храме. По преданию, она умерла в возрасте 79 лет.

О жизни Иоакима и Анны известно не много – авторов раннехристианских текстов вообще мало интересовали бытовые подробностями жизни своих героев, их детством, или их отношениями с родными. Даже о детстве Иисуса Евангелия говорят очень скупо. Первые христиане жили с чувством, что конец мира близок, он может наступить со дня на день, и исторические детали, бытовые моменты – не важны, а важно то, что вот-вот начнется новая эра, новый мир. Вот что было в центре внимания первого поколения христиан.

Когда же после жизни Иисуса прошли десятилетия и конец света перестал восприниматься как близкая реальность, отодвинулся в неопределенное будущее, появился интерес к тем событиям, с которых началось христианство, к их мельчайшим деталям, к подробностям того, как жили те люди, о которых говорится в Евангелии. Но эпоха Иисуса Христа уже стала прошлым, туда невозможно было вернуться и опросить очевидцев.

Церковь чтит всех "праотцев", имеющих отношение к родословной Спасителя. Но рассказ о родителях Пресвятой Девы несет еще и важную смысловую нагрузку. Речь идет об испытании веры. Семья проходит испытание бездетностью, но продолжает верить, надеяться, терпеть и молиться. И происходит чудо. История Иоакима и Анны - это нравственный урок: "верующий не будет посрамлен".

Центром почитания святых Иоаким и Анны стала Палестина, где в их честь было воздвигнуто множество церквей. В церкви Гроба Богородицы в Гефсимании устроена часовня Иоакима и Анны, где и поныне стоят их гробницы.

Частицы мощей святой Анны хранятся во многих монастырях и храмах и Греции и на Афоне. В конце X века на там был построен скит Святой Анны — самый древний из афонских скитов. Много лет его грабили пираты, но в XVII веке он был восстановлен Константинопольским патриархом Дионисием. В 1680 году в память успения святой Анны там был воздвигнут соборный храм.