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РИА Новости
Пять лет со дня гибели Андрея Стенина

В августе 2014: последние снимки Андрея Стенина

08:00, 6 августа 2019
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В начале августа 2014 года на востоке Украины шла активная фаза боевых действий. Андрей Стенин в те дни находился в Донецке. Вместе с двумя другими военкорами он собирался в поселок Дмитровка, где подразделения силовиков пытались окружить ДНР. Однако до места назначения журналисты не доехали: их автомобиль попал под обстрел.
Последние кадры фотокорреспондент прислал в редакцию пятого августа. На них — горящий город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Шахтерск — крупный районный центр близ Донецка — имел важное значение для украинских военных.

Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск
1 из 12

Шахтерск — крупный районный центр близ Донецка — имел важное значение для украинских военных.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Если бы удалось взять Шахтерск, силовики перерезали главную трассу, связывающую Донецк с Луганской областью и Россией.

Раненый украинский военный в Донецкой области
2 из 12

Если бы удалось взять Шахтерск, силовики перерезали главную трассу, связывающую Донецк с Луганской областью и Россией.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Занятые ополченцами Донецк, Макеевка и Горловка оказались бы в окружении.

Пожар на АЗС в Шахтерске в результате попадания мины
3 из 12

Занятые ополченцами Донецк, Макеевка и Горловка оказались бы в окружении.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин

Украинские подразделения напали на Шахтерск и соседний город Торез одновременно с севера и юга.

Документы и значки украинских военных, убитых в результате боев в городе Шахтерск под Донецком
4 из 12

Украинские подразделения напали на Шахтерск и соседний город Торез одновременно с севера и юга.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

После недели уличных боев и артиллерийского обстрела атаки силовиков были отбиты.

Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск
5 из 12

После недели уличных боев и артиллерийского обстрела атаки силовиков были отбиты.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В середине августа окружение было прорвано.

Раненый украинский военный, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск
6 из 12

В середине августа окружение было прорвано.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Нацгвардия отступила из района.

На фото: пленный украинский военный в Шахтерске.

Пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком
7 из 12

Нацгвардия отступила из района.

На фото: пленный украинский военный в Шахтерске.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Пленный украинский военный роет могилу для сослуживцев, погибших в результате боев в Шахтерске.

Пленный украинский военный роет могилу для погибших сослуживцев в результате боев в городе Шахтерск под Донецком
8 из 12

Пленный украинский военный роет могилу для сослуживцев, погибших в результате боев в Шахтерске.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.

Ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника
9 из 12

Ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника, 1 августа 2014 года.

Ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника
10 из 12

Ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника, 1 августа 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жители Шахтерска в подъезде во время артобстрела. Одна из последних фотографий, присланных Андреем Стениным в МИА "Россия сегодня" 5 августа 2014 года.

Последние фотографии, присланные Андреем Стениным в редакцию 5 августа
11 из 12

Жители Шахтерска в подъезде во время артобстрела. Одна из последних фотографий, присланных Андреем Стениным в МИА "Россия сегодня" 5 августа 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Памятник Ленину в Шахтерске, пробитый осколками. Одна из последних фотографий, присланных Андреем Стениным в редакцию.

Последние фотографии, присланные Андреем Стениным в редакцию 5 августа
12 из 12

Памятник Ленину в Шахтерске, пробитый осколками. Одна из последних фотографий, присланных Андреем Стениным в редакцию.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пять лет со дня гибели Андрея СтенинаГибель Андрея СтенинаАндрей СтенинФото
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