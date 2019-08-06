В августе 2014: последние снимки Андрея Стенина

В начале августа 2014 года на востоке Украины шла активная фаза боевых действий. Андрей Стенин в те дни находился в Донецке. Вместе с двумя другими военкорами он собирался в поселок Дмитровка, где подразделения силовиков пытались окружить ДНР. Однако до места назначения журналисты не доехали: их автомобиль попал под обстрел.