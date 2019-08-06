В августе 2014: последние снимки Андрея Стенина

Шахтерск — крупный районный центр близ Донецка — имел важное значение для украинских военных.
Шахтерск — крупный районный центр близ Донецка — имел важное значение для украинских военных.
Если бы удалось взять Шахтерск, силовики перерезали главную трассу, связывающую Донецк с Луганской областью и Россией.
Если бы удалось взять Шахтерск, силовики перерезали главную трассу, связывающую Донецк с Луганской областью и Россией.
Занятые ополченцами Донецк, Макеевка и Горловка оказались бы в окружении.
Занятые ополченцами Донецк, Макеевка и Горловка оказались бы в окружении.
Украинские подразделения напали на Шахтерск и соседний город Торез одновременно с севера и юга.
Украинские подразделения напали на Шахтерск и соседний город Торез одновременно с севера и юга.
После недели уличных боев и артиллерийского обстрела атаки силовиков были отбиты.
После недели уличных боев и артиллерийского обстрела атаки силовиков были отбиты.
В середине августа окружение было прорвано.
Нацгвардия отступила из района.
На фото: пленный украинский военный в Шахтерске.
Нацгвардия отступила из района.
На фото: пленный украинский военный в Шахтерске.
Пленный украинский военный роет могилу для сослуживцев, погибших в результате боев в Шахтерске.
Пленный украинский военный роет могилу для сослуживцев, погибших в результате боев в Шахтерске.
Ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.
Ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.
Ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника, 1 августа 2014 года.
Ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника, 1 августа 2014 года.
Жители Шахтерска в подъезде во время артобстрела. Одна из последних фотографий, присланных Андреем Стениным в МИА "Россия сегодня" 5 августа 2014 года.
Жители Шахтерска в подъезде во время артобстрела. Одна из последних фотографий, присланных Андреем Стениным в МИА "Россия сегодня" 5 августа 2014 года.
Памятник Ленину в Шахтерске, пробитый осколками. Одна из последних фотографий, присланных Андреем Стениным в редакцию.
Памятник Ленину в Шахтерске, пробитый осколками. Одна из последних фотографий, присланных Андреем Стениным в редакцию.