Опасная профессия Андрея Стенина

Рутинной офисной работе Андрей Стенин предпочел опасную профессию военного фотографа — хотел снимать исторические события.
Рутинной офисной работе Андрей Стенин предпочел опасную профессию военного фотографа — хотел снимать исторические события.
Этот выбор он сделал после одной из командировок в Каир.
Этот выбор он сделал после одной из командировок в Каир.
"Давайте, говорит, никаких других съемок у меня не будет, а конфликты будут всегда моими!" — вспоминает директор Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.
"Давайте, говорит, никаких других съемок у меня не будет, а конфликты будут всегда моими!" — вспоминает директор Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.
Фотокорреспондентом РИА Новости Андрей Стенин работал с 2009 года, с 2014-го был специальным фотокорреспондентом МИА "Россия сегодня".
Фотокорреспондентом РИА Новости Андрей Стенин работал с 2009 года, с 2014-го был специальным фотокорреспондентом МИА "Россия сегодня".
Стенин обладал фантастическим чутьем на эксклюзив и всегда оказывался со своим фотоаппаратом в самом центре событий.
Стенин обладал фантастическим чутьем на эксклюзив и всегда оказывался со своим фотоаппаратом в самом центре событий.
Максимально собранный, молчаливый, настоящий волк-одиночка — таким запомнили его коллеги.
Максимально собранный, молчаливый, настоящий волк-одиночка — таким запомнили его коллеги.
"Каким он был? Крепкий и надежный профессионал в своей узкой специализации", — подмечает фотограф Владимир Вяткин.
"Каким он был? Крепкий и надежный профессионал в своей узкой специализации", — подмечает фотограф Владимир Вяткин.
"Неудобным был, упрямым, фоторедакторы его побаивались", — добавляет Александр Штоль. Стенин ни с кем не ругался, но всегда настаивал на своем.
"Неудобным был, упрямым, фоторедакторы его побаивались", — добавляет Александр Штоль. Стенин ни с кем не ругался, но всегда настаивал на своем.
С фотографией для Андрея были сравниться только мотоциклы. Когда он купил свой Honda Shadow, шутил, что представляет себе, как въезжает на митинг, паркуется рядом с рамками, а те звенят ему вслед.
С фотографией для Андрея были сравниться только мотоциклы. Когда он купил свой Honda Shadow, шутил, что представляет себе, как въезжает на митинг, паркуется рядом с рамками, а те звенят ему вслед.
Правдивость и профессионализм фотографий Андрея Стенина по достоинству оценили многие.
Правдивость и профессионализм фотографий Андрея Стенина по достоинству оценили многие.
Стен дважды становился лауреата премии "Серебряная камера" Его работы использовали крупнейшие мировые информационные агентства.
Стен дважды становился лауреата премии "Серебряная камера" Его работы использовали крупнейшие мировые информационные агентства.
В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" учредило Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший площадкой для молодых фотографов.
В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" учредило Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший площадкой для молодых фотографов.