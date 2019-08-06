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РИА Новости
Пять лет со дня гибели Андрея Стенина

Опасная профессия Андрея Стенина

08:00, 6 августа 2019
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Пять лет назад в Донбассе погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Он пропал при выполнении редакционного задания в окрестностях города Снежное, где украинские силовики проводили спецоперацию против ополченцев. Журналисту было всего 33 года. Опасная работа Андрея Стенина — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов

Рутинной офисной работе Андрей Стенин предпочел опасную профессию военного фотографа — хотел снимать исторические события.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
1 из 12

Рутинной офисной работе Андрей Стенин предпочел опасную профессию военного фотографа — хотел снимать исторические события.

© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

Этот выбор он сделал после одной из командировок в Каир.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
2 из 12

Этот выбор он сделал после одной из командировок в Каир.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

"Давайте, говорит, никаких других съемок у меня не будет, а конфликты будут всегда моими!" — вспоминает директор Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
3 из 12

"Давайте, говорит, никаких других съемок у меня не будет, а конфликты будут всегда моими!" — вспоминает директор Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

Фотокорреспондентом РИА Новости Андрей Стенин работал с 2009 года, с 2014-го был специальным фотокорреспондентом МИА "Россия сегодня".

Фотокорреспондент Андрей Стенин
4 из 12

Фотокорреспондентом РИА Новости Андрей Стенин работал с 2009 года, с 2014-го был специальным фотокорреспондентом МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

Стенин обладал фантастическим чутьем на эксклюзив и всегда оказывался со своим фотоаппаратом в самом центре событий.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
5 из 12

Стенин обладал фантастическим чутьем на эксклюзив и всегда оказывался со своим фотоаппаратом в самом центре событий.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанк

Максимально собранный, молчаливый, настоящий волк-одиночка — таким запомнили его коллеги.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
6 из 12

Максимально собранный, молчаливый, настоящий волк-одиночка — таким запомнили его коллеги.

© РИА Новости / Антон Белицкий
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© РИА Новости

"Каким он был? Крепкий и надежный профессионал в своей узкой специализации", — подмечает фотограф Владимир Вяткин.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
7 из 12

"Каким он был? Крепкий и надежный профессионал в своей узкой специализации", — подмечает фотограф Владимир Вяткин.

© РИА Новости
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

"Неудобным был, упрямым, фоторедакторы его побаивались", — добавляет Александр Штоль. Стенин ни с кем не ругался, но всегда настаивал на своем.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
8 из 12

"Неудобным был, упрямым, фоторедакторы его побаивались", — добавляет Александр Штоль. Стенин ни с кем не ругался, но всегда настаивал на своем.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© РИА Новости / Владимир Астапкович

С фотографией для Андрея были сравниться только мотоциклы. Когда он купил свой Honda Shadow, шутил, что представляет себе, как въезжает на митинг, паркуется рядом с рамками, а те звенят ему вслед.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
9 из 12

С фотографией для Андрея были сравниться только мотоциклы. Когда он купил свой Honda Shadow, шутил, что представляет себе, как въезжает на митинг, паркуется рядом с рамками, а те звенят ему вслед.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

Правдивость и профессионализм фотографий Андрея Стенина по достоинству оценили многие.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
10 из 12

Правдивость и профессионализм фотографий Андрея Стенина по достоинству оценили многие.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц

Стен дважды становился лауреата премии "Серебряная камера" Его работы использовали крупнейшие мировые информационные агентства.

Фотограф МИА Россия сегодня Андрей Стенин
11 из 12

Стен дважды становился лауреата премии "Серебряная камера" Его работы использовали крупнейшие мировые информационные агентства.

© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" учредило Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший площадкой для молодых фотографов.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
12 из 12

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" учредило Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший площадкой для молодых фотографов.

© РИА Новости
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