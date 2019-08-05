Tesco может сократить 4,5 тыс сотрудников магазинов Metro

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости/Прайм. Крупнейший британский ритейлер Tesco обсуждает изменения в управлении магазинами Metro в Великобритании, которые могут привести к сокращению 4,5 тысяч сотрудников, говорится в релизе Tesco.

"Сегодня мы с коллегами начали переговоры о некоторых операционных изменениях в том, как мы управляем нашими магазинами Metro в Великобритании. Мы упростим процесс работы и сократим административные задачи во всех наших 153 магазинах Tesco Metro", - отмечается в релизе компании. Уточняется, что главным приоритетом компании на данный момент является помощь в поиске альтернативных должностей для сотрудников, которых затронут изменения.

"В непростой, развивающейся розничной среде, с растущим давлением на цены, мы должны продолжать пересматривать то, как мы управляем нашими магазинами", - отметил гендиректор Tesco Джейсон Терри (Jason Tarry).

Изменения будут направлены на улучшение качества обслуживания покупателей и повышение устойчивости ведения бизнеса. В сообщении уточняется, что изначально Metro был разработан как крупный магазин для еженедельных покупок, но почти 70% покупателей использует магазин как мини-маркет, для покупки необходимых продуктов на день.

Ранее Tesco сообщил о возможности сокращения тысячи рабочих мест в ходе упрощения обслуживания клиентов. Ритейлер отметил, что реструктуризация может затронуть до 9 тысяч человек, однако ожидается, что до половины этих сотрудников можно будет перевести на другие должности в компании.