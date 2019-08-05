Мединский выразил соболезнования родным и близким композитора Березина

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким композитора Сергея Березина, скончавшегося в понедельник.

Ранее поэтесса Лариса Рубальская сообщила, что автор песен "Снег кружится" и "Может, я тебя выдумал", композитор, создатель и руководитель легендарного в СССР ВИА "Пламя" Сергей Березин умер в возрасте 81 года.

"Сегодня скончался Сергей Березин — композитор, поэт, исполнитель, автор горячо любимых всеми хитов: "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты"... Искренние соболезнования родным и близким артиста", - написал Мединский в Twitter.

Заслуженный артист РСФСР, композитор Сергей Березин в 1975 году создал ВИА "Пламя". Он написал несколько десятков песен на слова Ларисы Рубальской. Песни Сергея Березина входили и входят также в репертуар Льва Лещенко, Ольги Зарубиной, Иосифа Кобзона, Николая Караченцова, Филиппа Киркорова и других.