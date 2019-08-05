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РИА Новости
Культура

Мединский выразил соболезнования родным и близким композитора Березина

Вчера, 23:36
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© Фото : МелодияСергей Березин на обложке пластинки "И кружило былое"
Сергей Березин на обложке пластинки И кружило былое
© Фото : Мелодия
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким композитора Сергея Березина, скончавшегося в понедельник.
Ранее поэтесса Лариса Рубальская сообщила, что автор песен "Снег кружится" и "Может, я тебя выдумал", композитор, создатель и руководитель легендарного в СССР ВИА "Пламя" Сергей Березин умер в возрасте 81 года.
"Сегодня скончался Сергей Березин — композитор, поэт, исполнитель, автор горячо любимых всеми хитов: "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты"... Искренние соболезнования родным и близким артиста", - написал Мединский в Twitter.
Заслуженный артист РСФСР, композитор Сергей Березин в 1975 году создал ВИА "Пламя". Он написал несколько десятков песен на слова Ларисы Рубальской. Песни Сергея Березина входили и входят также в репертуар Льва Лещенко, Ольги Зарубиной, Иосифа Кобзона, Николая Караченцова, Филиппа Киркорова и других.
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КультураКультура - РИА Новости. Итоги дняВладимир МединскийРоссия
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