ЦИК Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты выборов

КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в одном округе, сообщила член ЦИК Ольга Желтова.

"Центральная избирательная комиссия констатирует невозможность установления комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля в одномандатном избирательном округе в отведенный законом срок, не позднее чем на 15-й день голосования, то есть до 5 августа включительно", - сказала она на заседании, трансляцию которого вел телеканал "Громадское".