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РИА Новости

ЦИК Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты выборов

Вчера, 23:20
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание ЦИК Украины
Здание ЦИК Украины
© РИА Новости / РИА Новости
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КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в одном округе, сообщила член ЦИК Ольга Желтова.
"Центральная избирательная комиссия констатирует невозможность установления комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля в одномандатном избирательном округе в отведенный законом срок, не позднее чем на 15-й день голосования, то есть до 5 августа включительно", - сказала она на заседании, трансляцию которого вел телеканал "Громадское".
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Она добавила, что комиссия обязала избирком 210-го округа "не позже 16.00 6 августа 2019 года транспортировать всю необходимую документацию в Центризбирком". Указанный округ находится в Черниговской области. Там по решению суда пересчитывают голоса избирателей.
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