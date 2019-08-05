В Подмосковье после звонка о минировании эвакуировали "Мегу"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Порядка 5 тысяч человек, в том числе 100 детей, эвакуировали из торгового центра "Мега Белая Дача" в городском округе Котельники Московской области после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"После сообщения о заминировании ТРЦ "МЕГА Белая дача" в городском округе Котельники были эвакуированы порядка 5 тысяч человек, в том числе 100 детей", - сказал собеседник агентства.