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РИА Новости

В Подмосковье после звонка о минировании эвакуировали "Мегу"

Вчера, 23:08
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© Фото : ИКЕА Сентерс Рус МенеджментТЦ "Мега"
ТЦ Мега
© Фото : ИКЕА Сентерс Рус Менеджмент
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Порядка 5 тысяч человек, в том числе 100 детей, эвакуировали из торгового центра "Мега Белая Дача" в городском округе Котельники Московской области после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"После сообщения о заминировании ТРЦ "МЕГА Белая дача" в городском округе Котельники были эвакуированы порядка 5 тысяч человек, в том числе 100 детей", - сказал собеседник агентства.
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала
19 июня, 16:34
Сообщение о минировании телецентра "Останкино" не подтвердилось
По его словам, в настоящее время проверку всех помещений проводят три кинологических расчета.
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