Парализованная женщина шесть дней выживала в жару без еды в запертой машине

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Парализованная бельгийка Корин Бастида смогла выжить в запертой машине на жаре без воды и еды в течение шести дней, Парализованная бельгийка Корин Бастида смогла выжить в запертой машине на жаре без воды и еды в течение шести дней, сообщает RTBF.

Женщина не справилась с управлением и съехала в канаву в глухом лесу рядом с городом Льеж. В результате инцидента она повредила позвоночник и не могла выбраться из салона. Корин призналась, что боялась умереть в этих условиях.

В первую ночь ей постоянно звонили родственники и друзья, но она была не в состоянии поднять трубку. Затем смартфон разрядился. В попытке покинуть место заточения Бастида неоднократно теряла сознание, но в итоге ей удалось открыть дверь автомобиля ногой.

"Мне было невыносимо трудно лежать на кусочках стекла. Я пытался подняться, но чувствовала, будто моя спина разрывается", – рассказала она.

В машине не было ни еды, ни питья, поэтому женщина пыталась утолить невыносимую жажду с помощью дождевой воды. Бастида также использовала мокрую веточку, чтобы создать ощущение влаги во рту.

"Я так много думала о детях. <…> Я должна была сделать все возможное, чтобы снова с ними встретиться. Именно это давало мне силы", – отметила она.