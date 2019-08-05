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РИА Новости

Парализованная женщина шесть дней выживала в жару без еды в запертой машине

Вчера, 22:57
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© Depositphotos / sudok1В больнице
В больнице
© Depositphotos / sudok1
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Парализованная бельгийка Корин Бастида смогла выжить в запертой машине на жаре без воды и еды в течение шести дней, сообщает RTBF.
Женщина не справилась с управлением и съехала в канаву в глухом лесу рядом с городом Льеж. В результате инцидента она повредила позвоночник и не могла выбраться из салона. Корин призналась, что боялась умереть в этих условиях.
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В первую ночь ей постоянно звонили родственники и друзья, но она была не в состоянии поднять трубку. Затем смартфон разрядился. В попытке покинуть место заточения Бастида неоднократно теряла сознание, но в итоге ей удалось открыть дверь автомобиля ногой.
"Мне было невыносимо трудно лежать на кусочках стекла. Я пытался подняться, но чувствовала, будто моя спина разрывается", – рассказала она.
В машине не было ни еды, ни питья, поэтому женщина пыталась утолить невыносимую жажду с помощью дождевой воды. Бастида также использовала мокрую веточку, чтобы создать ощущение влаги во рту.
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"Я так много думала о детях. <…> Я должна была сделать все возможное, чтобы снова с ними встретиться. Именно это давало мне силы", – отметила она.
Когда возле места аварии остановилась машина, Корин закричала о помощи. К ней подбежала знакомая, которая все это время ее искала, и немедленно вызвала скорую. Пострадавшая перенесла несколько операций и до сих пор находится в больнице.
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