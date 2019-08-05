МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МИД Пакистана вызвал главу дипмиссии Индии в стране и выразил решительный протест в связи с действиями и заявлениями Индии в отношении штата Джамму и Кашмир. Соответствующее заявление МИД Пакистана опубликовано на официальном сайте.

Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. Соответствующий законопроект был представлен в парламент. В Пакистане полагают, что действия Нью-Дели нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, намерены обратиться в Международный суд ООН и предпринять другие дипломатические шаги в связи с решением властей Индии.

Представитель МИД Пакистана выразил "решительный протест заявлениям и действиям правительства Индии в отношении оккупированного Джамму и Кашмира".