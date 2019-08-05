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РИА Новости

МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира

Вчера, 22:53
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© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные в штате Джамму и Кашмир
Индийские военные в штате Джамму и Кашмир
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные в штате Джамму и Кашмир. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МИД Пакистана вызвал главу дипмиссии Индии в стране и выразил решительный протест в связи с действиями и заявлениями Индии в отношении штата Джамму и Кашмир. Соответствующее заявление МИД Пакистана опубликовано на официальном сайте.
Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. Соответствующий законопроект был представлен в парламент. В Пакистане полагают, что действия Нью-Дели нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, намерены обратиться в Международный суд ООН и предпринять другие дипломатические шаги в связи с решением властей Индии.
Представитель МИД Пакистана выразил "решительный протест заявлениям и действиям правительства Индии в отношении оккупированного Джамму и Кашмира".
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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