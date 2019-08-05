В Перми в ДТП со скорой пострадали четыре реаниматолога

ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Четыре члена реанимационной бригады пострадали при столкновении кареты скорой помощи с автомобилем в Перми, сообщается на официальной странице службы в соцсети "ВКонтакте".

По данным службы скорой медицинской помощи Перми и Пермского района, в понедельник реанимационная бригада № 40 выехала на ДТП, в котором, по предварительной информации, пострадала беременная женщина. ГАЗель "скорой" с включенными спецсигналами ехала по улице Лебедева в направлении улицы Крупской, но доехала лишь до перекрестка с улицы Братьев Вагановых, где ее не пропустил водитель автомобиля Nissan X-Trail. В результате столкновения ГАЗель "скорой" опрокинулась, после чего врезалась в стоящий на светофоре автомобиль Mitsubishi Lancer.

"В аварии пострадали водитель (сочетанные травмы головы и груди) и медсестра-анестезист (сочетанная травма головы и спины), госпитализированы в ГКБ № 4. Врач и второй фельдшер с черепно-мозговыми травмами и ушибами мягких тканей госпитализированы в ГКБ № 1. По предварительной информации, у всех состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.