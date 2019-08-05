Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T22:22Z
https://ria.ru/20190805/1557196837.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/21199/76/211997691_0:129:800:579_1036x0_80_0_0_9d3750916e2a67c5973016692ee4efc0.jpg
РИА Новости

Итальянский сенат одобрил меры по борьбе с нелегальной миграцией

Вчера, 22:22
734
© Фото : LalupaЗдание итальянского Сената — палаццо Мадама в Риме
Здание итальянского Сената — палаццо Мадама в Риме
© Фото : Lalupa
Здание итальянского Сената — палаццо Мадама в Риме. Архивное фото
РИМ, 5 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский совет министров в понедельник получил доверие в верхней палате парламента, голосование по которому было увязано с принятием законопроекта, усиливающего меры против нелегальной миграции.
В пользу нового пакета мер и, таким образом, в поддержку нынешнего правительства проголосовали 160 сенаторов, 57 выступили против, 21 парламентарий воздержался.
Совет министров Италии одобрил законопроект об обеспечении безопасности, дополнив существующие с прошлого года нормы, 11 июня. Палата депутатов проголосовала за него в конце июля.
По словам главного инициатора его принятия, главы МВД Италии и вице-премьера Маттео Сальвини, законопроект не преследует "репрессивных" целей и станет еще одним шагом на пути к безопасности.
Внимание к голосованию о доверии было приковано в том числе из-за числа голосов, которым в сенате обладает правящая коалиция из "Движения 5 звезд" и партии "Лига". Под подсчетам газеты la Repubblica, проведённым перед голосованием, в сенате коалиция формально обладает 165 голосами, тогда как минимальный порог большинства составляет 161 голос. В этой связи местные наблюдатели отмечают, что в голосовании не приняли участие ряд сенаторов от "Движения".
Итальянская полиция
9 июня, 11:44
В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов
В случае провала голосования правительство премьера Джузеппе Конте было бы вынуждено уйти в отставку. Нынешнее и предыдущие правительства неоднократно прибегали к голосованию о доверии вместе с принятием какого-либо законодательного акта, чтобы таким образом "протащить" его через парламент.
Против принятия законопроекта выступала парламентская оппозиция - Демократическая партия и небольшая группа "Свободные и равные". Они считают декрет антигуманным. Представители правого политического фланга, партии "Братья Италии" и "Вперед, Италия" предпочли воздержаться от голосования. Сенаторы от последней показательно прошли мимо трибуны, по очереди объявляя о своём неучастии в голосовании.
В соответствии с новым законопроектом власти Италии смогут налагать штрафы от 10 до 50 тысяч евро на капитанов судов, которые отказываются подчиниться требованиям береговой охраны, финансовой гвардии и других госструктур при проведении операций по спасению мигрантов в Средиземном море.
Сразу после обнародования текста законопроекта в мае с резкой критикой этого документа выступило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, которое официально предложило Риму не принимать содержащиеся в нем меры в целях обеспечения прав мигрантов.
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
18 апреля, 00:23
Депутаты итальянского парламента обсудили "крах внешней политики ЕС"
Законопроект наделяет министра внутренних дел полномочиями "ограничить или запретить вход, транзит или остановку кораблей" в итальянских территориальных водах из соображений безопасности, обеспечит финансирование в размере 3 миллионов евро в течение трех лет на полицейские операции по борьбе с нелегалами и создание фонда по принудительному их выдворению.
В конце прошлого года в Италии был принят правительственный "декрет безопасности", который внес существенные изменения в законодательство в области приема мигрантов и заметно ужесточил правила предоставления им убежища по гуманитарным соображениям.
1300110
Обсудить 0
ИталияВ мире
Рекомендуем
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Полиция установила личность стрелка в Огайо
РИА
Новости
Бывший президент США Барак Обама
Обама призвал изменить закон об использовании оружия
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola
В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за гей-пропаганды
Лента
новостей
Сонливость на работе
Названы продукты, избавляющие от сонливости
В больнице
Парализованная женщина шесть дней выживала в жару без еды в запертой машине
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Ситуация в Сирии
Российские военные зафиксировали 20 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Банковские карты
Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Число жертв стрельбы в Эль-Пасо возросло до 22 человек
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Здание ЦИК Украины
ЦИК Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты выборов
КНДР
КНДР заявила, что все меньше хочет исполнять договоренности с США и Сеулом
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Авиацию привели в готовность для тушения пожара на складе под Ачинском
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
Лента новостейМолния