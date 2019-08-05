Итальянский сенат одобрил меры по борьбе с нелегальной миграцией

РИМ, 5 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский совет министров в понедельник получил доверие в верхней палате парламента, голосование по которому было увязано с принятием законопроекта, усиливающего меры против нелегальной миграции.

В пользу нового пакета мер и, таким образом, в поддержку нынешнего правительства проголосовали 160 сенаторов, 57 выступили против, 21 парламентарий воздержался.

Совет министров Италии одобрил законопроект об обеспечении безопасности, дополнив существующие с прошлого года нормы, 11 июня. Палата депутатов проголосовала за него в конце июля.

По словам главного инициатора его принятия, главы МВД Италии и вице-премьера Маттео Сальвини, законопроект не преследует "репрессивных" целей и станет еще одним шагом на пути к безопасности.

Внимание к голосованию о доверии было приковано в том числе из-за числа голосов, которым в сенате обладает правящая коалиция из "Движения 5 звезд" и партии "Лига". Под подсчетам газеты la Repubblica, проведённым перед голосованием, в сенате коалиция формально обладает 165 голосами, тогда как минимальный порог большинства составляет 161 голос. В этой связи местные наблюдатели отмечают, что в голосовании не приняли участие ряд сенаторов от "Движения".

В случае провала голосования правительство премьера Джузеппе Конте было бы вынуждено уйти в отставку. Нынешнее и предыдущие правительства неоднократно прибегали к голосованию о доверии вместе с принятием какого-либо законодательного акта, чтобы таким образом "протащить" его через парламент.

Против принятия законопроекта выступала парламентская оппозиция - Демократическая партия и небольшая группа "Свободные и равные". Они считают декрет антигуманным. Представители правого политического фланга, партии "Братья Италии" и "Вперед, Италия" предпочли воздержаться от голосования. Сенаторы от последней показательно прошли мимо трибуны, по очереди объявляя о своём неучастии в голосовании.

В соответствии с новым законопроектом власти Италии смогут налагать штрафы от 10 до 50 тысяч евро на капитанов судов, которые отказываются подчиниться требованиям береговой охраны, финансовой гвардии и других госструктур при проведении операций по спасению мигрантов в Средиземном море.

Сразу после обнародования текста законопроекта в мае с резкой критикой этого документа выступило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, которое официально предложило Риму не принимать содержащиеся в нем меры в целях обеспечения прав мигрантов.

Законопроект наделяет министра внутренних дел полномочиями "ограничить или запретить вход, транзит или остановку кораблей" в итальянских территориальных водах из соображений безопасности, обеспечит финансирование в размере 3 миллионов евро в течение трех лет на полицейские операции по борьбе с нелегалами и создание фонда по принудительному их выдворению.