Из-за пожара на складе под Ачинском 16,5 тысячи человек готовят к эвакуации

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты развернули 16 пунктов временного размещения на 16,5 тысячи человек для приема жителей населенных пунктов, расположенных вблизи склада Минобороны в Красноярском крае, где взрываются боеприпасы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, это коснется, как заявил губернатор Александр Усс, около 6 тысяч человек. Медики сообщили о восьми пострадавших.

"В настоящее время подготовлены ПВР на 16,5 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 10 пунктов временного размещения на 4 тысячи человек находятся в Ачинске, еще по два - в Назарово, Малиновке и Тарутино.