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РИА Новости

Из-за пожара на складе под Ачинском 16,5 тысячи человек готовят к эвакуации

Вчера, 22:19
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© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© РИА Новости / Даниил Сидоров
Перейти в фотобанк
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты развернули 16 пунктов временного размещения на 16,5 тысячи человек для приема жителей населенных пунктов, расположенных вблизи склада Минобороны в Красноярском крае, где взрываются боеприпасы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, это коснется, как заявил губернатор Александр Усс, около 6 тысяч человек. Медики сообщили о восьми пострадавших.
"В настоящее время подготовлены ПВР на 16,5 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 10 пунктов временного размещения на 4 тысячи человек находятся в Ачинске, еще по два - в Назарово, Малиновке и Тарутино.
"Железной дорогой планируется эвакуация 10 тысяч человек в Красноярск, приведены в готовность два электропоезда", - добавил представитель ведомства.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Вчера, 22:17
Авиацию привели в готовность для тушения пожара на складе под Ачинском
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МЧСКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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