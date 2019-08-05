Авиацию привели в готовность для тушения пожара на складе под Ачинском

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Авиация Министерства обороны приводится в готовность для тушения пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, это коснется, как заявил губернатор Александр Усс, около 6 тысяч человек. Медики сообщили о восьми пострадавших.

"Приводится в готовность авиация Минобороны", - сказал собеседник агентства.