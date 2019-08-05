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РИА Новости

Авиацию привели в готовность для тушения пожара на складе под Ачинском

Вчера, 22:17
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Авиация Министерства обороны приводится в готовность для тушения пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, это коснется, как заявил губернатор Александр Усс, около 6 тысяч человек. Медики сообщили о восьми пострадавших.
"Приводится в готовность авиация Минобороны", - сказал собеседник агентства.
По состоянию на 22.00 мск из опасной зоны проведена эвакуация 2,6 тысячи человек, организованы пункты временного размещения на базе детских садов и средних школ поселка Солнечный и Мазуль, отметили в МЧС.
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