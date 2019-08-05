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РИА Новости

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Вчера, 22:11
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© Depositphotos / AntonioGuillemFСонливость на работе
Сонливость на работе
© Depositphotos / AntonioGuillemF
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какие продукты помогают избавиться от дневной сонливости.
Она отметила, что обычно энергетический спад у людей возникает около 15-16 часов. Взбодриться помогут овощи и крупы, богатые белком и клетчаткой, а также грецкие орехи или миндаль.
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При этом объем порций должен составлять около 200-300 граммов, подчеркнула специалист. Для восстановления сил хватит одного стакана чая или кофе, добавила она.
"До обеда продержаться в тонусе помогут хрустящие фрукты. Я бы рекомендовала лаконичное сочетание белковых и углеводных продуктов", — заявила медик.
Она объяснила, что сонливость может возникать из-за избытка принимаемой пищи. Кислород вместе с кровотоком перемещается в желудок, в то время как в мозге возникает его дефицит. Чтобы минимизировать этот эффект и сохранить объем желудка, Королева посоветовала пить воду и свежие соки через 40 минут после еды.
Эксперт также порекомендовала выполнять во второй половине дня легкую зарядку или дыхательные упражнения.
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