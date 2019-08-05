Российские военные зафиксировали 20 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 20 обстрелов населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"В нарушение установленного режима тишины за прошедшие сутки, 4 августа, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 20 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований", - сказал он.
Боевики обстреляли населенные пункты: Захабия и Сабикия провинции Алеппо, Айн-Эль-Ашара, Джуб-Эз-Зарур, Сафсафа, Сленфа, Арамо, Кесаб, Сандран, Санджека, Айн-Эльканмара провинции Латакия, Эль-Джаммасия, Кара-Джурн, Эль-Джейед, Эль-Касабия и Хуайз провинции Хама, а также Кара-Джурн провинции Идлиб.
Руководитель Центра по примирению также уточнил, что попытка ракетного удара по российской авиабазе "Хмеймим" была предпринята из района Идлибской зоны деэскалации.
Ранее сообщалось, что пятого августа около 14.30 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы "Хмеймим" с северного направления от аэродрома был зафиксирован пуск трех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы. Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет. "Хмеймим" функционирует в плановом режиме.