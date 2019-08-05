Российские военные зафиксировали 20 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 20 обстрелов населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

"В нарушение установленного режима тишины за прошедшие сутки, 4 августа, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 20 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований", - сказал он.

Боевики обстреляли населенные пункты: Захабия и Сабикия провинции Алеппо, Айн-Эль-Ашара, Джуб-Эз-Зарур, Сафсафа, Сленфа, Арамо, Кесаб, Сандран, Санджека, Айн-Эльканмара провинции Латакия, Эль-Джаммасия, Кара-Джурн, Эль-Джейед, Эль-Касабия и Хуайз провинции Хама, а также Кара-Джурн провинции Идлиб.

Руководитель Центра по примирению также уточнил, что попытка ракетного удара по российской авиабазе "Хмеймим" была предпринята из района Идлибской зоны деэскалации.