Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками

Предприниматель любит пошутить в соцсетях и нередко удивляет подписчиков. Так, он несколько раз переходил на русский язык в общении с комментаторами, а также оценивал создаваемые про него мемы. При этом у Маска неоднократно возникали проблемы из-за записей в твиттере. Например, комиссия США по ценным бумагам и биржам судилась с Маском, заявляя, что он нарушил условия соглашения с регулятором, опубликовав важные сведения о компании в микроблоге без предварительного согласования.