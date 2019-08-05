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РИА Новости

Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками

Вчера, 22:00
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© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Chris Carlson
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск подшутил над королевой Великобритании Елизаветой II.
Предприниматель опубликовал кадр из британского мультсериала "Телепузики", а в комментариях к записи добавил коллаж из фотографий британского монарха в нарядах тех цветов, которые носят персонажи шоу.
Многим пользователям понравилась шутка Маска, и они предложили свои варианты коллажей с культовыми личностями, напоминающими им телепузиков.
Предприниматель любит пошутить в соцсетях и нередко удивляет подписчиков. Так, он несколько раз переходил на русский язык в общении с комментаторами, а также оценивал создаваемые про него мемы. При этом у Маска неоднократно возникали проблемы из-за записей в твиттере. Например, комиссия США по ценным бумагам и биржам судилась с Маском, заявляя, что он нарушил условия соглашения с регулятором, опубликовав важные сведения о компании в микроблоге без предварительного согласования.
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Илон МаскЕлизавета IIВ мире
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