Умер автор песни "Снег кружится" Сергей Березин

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Композитор Сергей Березин, автор песен "Снег кружится" и "Может, я тебя выдумал", умер в возрасте 81 года, сообщила в своем Instagram поэтесса Лариса Рубальская.
Народный артист РФ Березин родился в Москве. Свой творческий путь он начинал в ВИА "Самоцветы", позднее вышел из состава коллектива и основал вокально-инструментальный ансамбль "Пламя", для которого написал такие композиции, как "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Осень", "Снег кружится". Многие свои песни он написал на стихи Ларисы Рубальской.
"Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надёжным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя", — написала Рубальская.