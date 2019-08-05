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РИА Новости

Медведев поручил регионам устранить отставание по "дорожному" нацпроекту

Вчера, 21:56
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил регионам в кратчайшие сроки устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщается на сайте кабмина.
Как отмечается, в регионах был отмечен низкий уровень заключения контрактов на выполнение работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В частности, в Крыму – 5,41%, Тверской области – 41,18%, Мордовии – 53,03%, Еврейской автономной области – 55,56%, Ленинградской области – 55,88%, Чукотском автономном округе – 60%, Ненецком автономном округе – 61,54%.
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Нулевой процент выполнения объемов работ по укладке верхних слоев дорожного покрытия - в Калмыкии, Крыму, Чувашской и Чеченской республиках, Ненецком и Чукотском автономных округах, Камчатском и Приморском краях, Еврейской автономной области, Амурской, Курганской, Магаданской и Ярославской областях.
"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) данных субъектов Российской Федерации в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов по объектам на выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и в кратчайшие сроки начать необходимые работы на соответствующих объектах", - говорится в тексте поручений по итогам заседания по нацпроектам, которое прошло 2 июля.
Кроме того, Минтрансу поручено доложить о результатах с соответствующими предложениями в правительство РФ до 22 августа.
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