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РИА Новости

В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за гей-пропаганды

Вчера, 21:41
18421
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПокупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Член венгерской консервативной партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" Иштван Болдог предложил бойкотировать продукцию компании Coca-Cola после появления новой рекламы с изображением однополых пар. Об этом политик сообщил в фейсбуке.
"Я против рекламной кампании Coca-Cola. Пока они не уберут свои провокационные плакаты из Венгрии, я не буду потреблять их продукцию", - написал Болдог.
Постеры со слоганами "Любовь есть любовь" и "Никакого сахара, никакого предосуждения" появились в стране перед проведением музыкального фестиваля Sziget.
В сети также появилась петиция с требованием убрать плакаты и "как можно скорее и обуздать гомосексуальное лобби, направленное на детей, семьи и общество в целом". Под ней оставили подписи более 27 тысяч человек.
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