В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за гей-пропаганды

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Член венгерской консервативной партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" Иштван Болдог предложил бойкотировать продукцию компании Coca-Cola после появления новой рекламы с изображением однополых пар. Об этом политик сообщил в фейсбуке.

"Я против рекламной кампании Coca-Cola. Пока они не уберут свои провокационные плакаты из Венгрии, я не буду потреблять их продукцию", - написал Болдог.