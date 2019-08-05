Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение сроков реализации национальных проектов, сообщается на сайте кабмина.
"Руководителям национальных проектов, высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить утверждение нормативных актов, необходимых для реализации национальных проектов, и принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушение сроков их выпуска", - говорится в тексте поручений.
23 июля, 14:36Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Доложить о результатах необходимо до 20 августа.