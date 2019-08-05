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РИА Новости

Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов

Вчера, 21:29
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение сроков реализации национальных проектов, сообщается на сайте кабмина.
"Руководителям национальных проектов, высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить утверждение нормативных актов, необходимых для реализации национальных проектов, и принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушение сроков их выпуска", - говорится в тексте поручений.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
23 июля, 14:36
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Доложить о результатах необходимо до 20 августа.
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