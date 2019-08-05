Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

Глава правительства дал распоряжение Минздраву и Минэкономразвития проанализировать причины срыва сроков реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

В частности, ведомствам предстоит выяснить, почему не были предоставлены земельные участки под строительство или установку модульных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 20 регионах. Медведев порекомендовал их главам ускорить предоставление участков и отчитаться 22 августа.

От Минтруда премьер-министр до 10 августа ждет анализ причин невыполнения в срок проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" в Дагестане и Ингушетии, а также низких показателей в Санкт-Петербурге и девяти других регионах в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. Медведев поручил региональным властям подготовить отчет о проделанной работе до 20 августа.

Министерство просвещения глава правительства попросил проанализировать низкие темпы строительства детсадов в 13 регионах, где уровень готовности объектов в рамках нацпроекта "Демография" не превышает 13%. От местных же властей Медведев ждет ускорения темпов строительства и сдачи в эксплуатацию дошкольных учреждений.

Премьер-министр также потребовал от регионов устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".