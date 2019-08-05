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РИА Новости

Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

Вчера, 21:28
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Глава правительства дал распоряжение Минздраву и Минэкономразвития проанализировать причины срыва сроков реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
В частности, ведомствам предстоит выяснить, почему не были предоставлены земельные участки под строительство или установку модульных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 20 регионах. Медведев порекомендовал их главам ускорить предоставление участков и отчитаться 22 августа.
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От Минтруда премьер-министр до 10 августа ждет анализ причин невыполнения в срок проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" в Дагестане и Ингушетии, а также низких показателей в Санкт-Петербурге и девяти других регионах в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. Медведев поручил региональным властям подготовить отчет о проделанной работе до 20 августа.
Министерство просвещения глава правительства попросил проанализировать низкие темпы строительства детсадов в 13 регионах, где уровень готовности объектов в рамках нацпроекта "Демография" не превышает 13%. От местных же властей Медведев ждет ускорения темпов строительства и сдачи в эксплуатацию дошкольных учреждений.
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Премьер-министр также потребовал от регионов устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Медведев также призвал губернаторов привлечь к ответственности виновных в срыве выполнения нацпроектов.
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Дмитрий МедведевМинистерство труда и социальной защиты РФМинистерство здравоохранения РФМинистерство экономического развития РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Господин премьер! А можно без театра? Разобраться внутри, наказать, поувольнять и обнародовать список жертв. Нам зачем эти (ваши) постоянные призывы ?
5 августа, 22:44
nico1949bis
8632007
В зеркало посмотри и с него и требуй и его наказывай за срыв сроков выполнения указов президента
5 августа, 22:35
ppiligrimwl
73410113
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